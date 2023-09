Inzaghi, frecciata al Milan: “L’anno scorso un trofeo e una finale importantissima grazie ai derby”

Il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha parlato della vittoria della sua squadra contro il Milan in un derby dominato dall’Inter.

Il derby di Milano, il derby delle due capolista che si affrontavano per il primato della classifica è andato ai nerazzurri di Simone Inzaghi che si dimostra un vero e proprio tabù per Pioli che, evidentemente, non riesce ad adottare delle contromisure ogni qualvolta che sfida l’Inter.

Derby di Milano, le parole di Inzaghi

Nella consueta conferenza stampa post-partita l’allenatore piacentino ha risposto ad alcune domande degli inviati di Dazn, di seguito le sue parole:

Sull’inizio della stagione e la continuità con la trionfale stagione scorsa, il tecnico ha affermato:

“Sono davvero molto contento per i nostri tifosi, per la società e il presidente. I 4 derby vinti l’anno scorso ci hanno permesso di vincere un trofeo e di disputare la finale di Champions League. Siamo primi ma siamo appena alla quinta giornata. E’ l’inizio, adesso viene il difficile e dobbiamo prepararci a questo”

Mkhitarian ha sentito gli elogi a Frattesi?

“Mkhitaryan lo conosciamo tutti. Ero preoccupato per questa partita, i sudamericani sono rientrati appena 24 ore prima della partita ma nonostante questo sapevo che erano in grado di giocare questo tipo di match e me l’hanno dimostrato ancora una volta”

Continua con:

“D’ora in poi giocheremo ogni 3 giorni e ci sarà spazio per tutti, ho fatto i complimenti a tutti i calciatori che hanno disputato una partita perfetta. Sul risultato di 1-0 dovevamo tenere meglio il pallone ma sono state spese tante energie fisiche e mentali”

Inzaghi ha parlato anche di un retroscena di mercato riguardante Marcus Thuram: