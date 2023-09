Inzaghi già accende il derby: la frase fa infuriare i milanisti

Nonostante manchino ancora dodici giorni al derby, non è passato inosservato il messaggio lanciato da Simone Inzaghi in conferenza stampa

Cresce l’attesa in vista della stracittadina milanese che, alla luce di quanto accaduto in queste prime giornate di campionato, si preannuncia già come un appuntamento cruciale per il proseguimento dell’annata delle due squadre.

Milan e Inter vi arrivano infatti nel migliore dei modi: a punteggio pieno, entrambe autrici di tre prove convincenti sotto ogni aspetto, con cui si sono candidate prepotentemente per la lotta ai piani alti anche in questa Serie A 2023-24.

Verso Inter-Milan, Inzaghi lancia la sfida a Pioli: le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Lato nerazzurro, nonostante la prolungata attesa che ci divide dal match a causa della sosta per le nazionali, si è già entrati in pieno clima derby durante la conferenza stampa del tecnico Simone Inzaghi, avvenuta ieri sera al termine della gara contro la Fiorentina, vinta con un sonoro 4-0.

Partendo proprio da quest’ultima prestazione, l’allenatore dell’Inter ha voluto elogiare l’atteggiamento dei suoi giocatori in questo avvio di stagione, ponendo poi l’accento su uno dei fattori che, a detta sua, si sta rivelando particolarmente decisivo:

“Abbiamo fatto cinquanta giorni perfetti da luglio, con spirito e partecipazione. Tutti hanno lavorato bene ed era difficile con il mercato aperto. Tre partite senza subire gol è un bel segnale“.

Successivamente, Inzaghi ha speso delle belle parole nei confronti del Milan, concludendo però con un messaggio piuttosto chiaro che ha acceso e non poco l’ambiente rossonero in vista dell’imminente derby:

“Sarà importante per ciò che rappresenta, al di là della classifica. Abbiamo grande rispetto del Milan: è un’ottima squadra, ben allenata, con ottimi principi di gioco. Sappiamo tutti com’è finita l’anno scorso e due anni fa“.

Inter-Milan, Inzaghi fa infuriare i tifosi rossoneri: il commento su Thuram

Il tecnico nerazzurro ha poi spiegato come la sosta per le nazionali potrebbe impattare negativamente sulla preparazione delle gara di ambedue le squadre, senza però creare alcun alibi:

“Avremmo voluto prepararla come in passato, sia noi che il Milan. Sappiamo, però, che ci sono le nazionali e che noi allenatori avremo 2-3 giorni per prepararla”.

Infine, Inzaghi ha elogiato la prestazione di Marcus Thuram, vicino al passaggio al Milan in estate, ma approdato infine all’Inter, con cui ha realizzato ieri la sua prima rete in Serie A nel match contro la Viola: