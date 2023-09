Italia-Ucraina, c’è il verdetto su Donnarumma: la notizia spiazza tutti

Brutte notizie per l’ex portiere del Milan prima dell’inizio della partita della Nazionale italiana, tifosi divisi.

Il ritorno a San Siro di Gianluigi Donnarumma non poteva essere come gli altri. Il portiere del Paris Saint-Germain ha lasciato il Milan nel peggiore dei modi e il suo errore nella partita tra Italia e Macedonia ha fatto aumentare la rabbia dei tifosi nei suoi confronti. Proprio per questo motivo il timore di molti era che il capitano nella gara odierna contro l’Ucraina potesse essere riempito di fischi. E così è stato.

Prepartita di Italia-Ucraina: fischi per Donnarumma

Durante la lettura delle formazioni della gara fondamentale per l’Italia in ottica qualificazione ad Euro 2024, clamorosamente in bilico dopo il pari con la Macedonia, ci sono stati moltissimi fischi quando è stato pronunciato il nome del classe ’99.

Sui social sono molti i tifosi azzurri che hanno condannato il gesto, che sta continuando anche durante la partita, totalmente contrariati del disprezzo nei confronti di uno dei portieri più forti al mondo che ha più volte tirato gli Azzurri fuori dai guai per poi condurli alla vittoria, come agli scorsi Europei.