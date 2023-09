Jovic colpo last minute, ma il Milan prenota già l’attaccante per il futuro

Nelle ultime ore di mercato, la società rossonera ha chiuso per l’attaccante tanto cercato: Luka Jovic.

Nella giornata di ieri, il Milan aveva ben due pensieri nella testa: la partita contro la Roma e la ricerca di un ultimo giocatore per questa sessione estiva di mercato, l’attaccante vice Giroud. Obiettivi andati a buon fine? Sì. Perché la partita contro i giallorossi è stata portata a casa brillantemente dalla squadra di Pioli, grazie al gol di Giroud e la meraviglia di Leao; per l’attaccante, il Milan è riuscito a portare a Milano, con un colpo last minute, Luka Jovic, dalla Fiorentina.

Calciomercato Milan, già scritto il nome del futuro attaccante

Il calciomercato del Milan è stato uno dei più attivi in questa sessione: tanti colpi tra giugno e luglio, poi una fase di assestamento durante la preparazione pre-stagionale, e infine l’ultimo colpo in attacco. Pioli aveva la necessità di avere in squadra un vice Giroud: l’attaccante francese, considerata l’età, non è in grado di giocare tutte le partite delle tre competizioni (Campionato, Champions League e Coppa Italia), oltre agli impegni con la Nazionale, e per questo l’allenatore rossonero è stato fin da subito chiaro con la società.

Tanti i nomi messi sul piatto: nei giorni scorsi sembrava quasi fatta per Taremi, ma poi il Porto ha cambiato le condizioni e il Milan non ha più provato l’affondo. Nella giornata di ieri, ultima disponibile per il calciomercato italiano, al Milan sono stati accostati diversi nomi: Patson Daka, Rafa Mir, l’ipotesi Sanabria e infine Luka Jovic. Proprio quest’ultimo, ieri è diventato un nuovo giocatore del Milan, arrivato a titolo definitivo gratuito per un anno con l’opzione del secondo.

Se i battenti del calciomercato sono chiusi, non lo sono quelli della società rossonera: il trio Furlani-Moncada-D’Ottavio è già al lavoro per il futuro. Il contratto di Giroud scade nel 2024 e al momento non si è ancora sicuri di un rinnovo: per questo, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan è già al lavoro per il nuovo attaccante.

Il nome che tanto piace è quello di Jonathan David, del Lilla: già in questo mercato si era provato a portarlo a Milano, ma le richieste del club francese erano troppo elevate. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2025 e nulla toglie che tra gennaio e giugno del prossimo anno la società rossonera provi a tutti i costi a portarlo nel capoluogo lombardo.