Lady Hernandez baciata dal sole: la trasparenza fa sognare

Zoe Cristofoli, la compagna di Theo Hernandez, approfitta di una giornata di sole per scattarsi un selfie: fan estasiati

In casa Milan è terminata da poche ore una delle sessioni di mercato tra le più ricche di colpi di scena di sempre. Sono arrivati moltissimi nuovi giocatori che rendono la rosa di mister Stefano Pioli ancora più profonda e ricca di scelte differenti. In tutto ciò, ad eccezione della cessione di Sandro Tonali che era irrinunciabile viste le cifre in gioco, non ha salutato nessuno dei big del club rossonero.

Pioli potrà infatti ancora contare su tutti i suoi giocatori migliori in questa stagione come Rafeal Leao, Fikayo Tomori, Mike Maignan e Theo Hernandez, giusto per citarne alcuni. Proprio quest’ultimo è un simbolo per tutto il popolo milanista perché è da ormai quattro anni che è uno dei migliori della squadra e rappresenta anche uno dei migliori esterni di difesa in Italia e in Europa. Oltre ad essere un ottimo calciatore è anche una star dei social con milioni di follower grazie anche ad una compagna che in questo ambito è tra le migliori, vale a dire Zoe Cristofoli.

Zoe Cristofoli e i raggi di sole: lo scatto su Instagram conquista un sacco di tifosi

Nelle ultime ore la compagna di Theo Hernandez, Zoe Cristofoli, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti che la ritraggano dentro la sua automobile. La celebre modella ed influencer ha approfittato di una giornata con poche nuvole e molto soleggiata per scattare alcune foto davvero particolari e che hanno riscosso grande successo.

Il post in questione, infatti, è stato accompagnato da una descrizione “Sunkissed” che tradotto dall’inglese significa “Baciata dal sole”. La particolarità di queste immagini è proprio quella che i raggi di sole entrano nell’auto della Cristofoli provocando un effetto molto scenografico.

Una moltitudine di “Mi Piace” e di commenti hanno subito ricoperto questo post pubblicato dalla compagna di Theo Hernandez che è abituata a queste reazioni del suo affezionato e caloroso pubblico. La popolarità di Zoe Cristofoli è davvero alle stelle e grazie anche ad un compagno calciatore, ci sono sempre moltissimi tifosi milanisti che muovono apprezzamenti verso di lei sotto le sue foto. La modella e influencer veronese può infatti vantare un numero elevatissimo di follower su Instagram, più di 1,2 milioni.