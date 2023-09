Leao non ha dubbi: “Era il momento giusto per la 10 del Milan”

Il talento portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando dell’orgoglio di indossare la numero 10 del club rossonero.

L’inizio di stagione del Milan è stato ai limiti della perfezione. Erano molti i dubbi sui Rossoneri, ma al momento tutti sono stati zittiti e le tre vittorie in altrettante gare dimostrano come i ragazzi di Stefano Pioli vogliano dire la loro sulla corsa Scudetto e il derby con l’Inter, altra squadra a punteggio pieno, sarà un ottimo banco prova per svelare le vere potenzialità della squadra.

Tra i leader indiscussi c’è ovviamente Rafael Leao, già con un gol e un assist all’attivo in questo avvio di campionato. Il classe ’99 rappresenta probabilmente il gioiello più splendente nell’organico di Pioli e la scelta di affidargli la numero 10 non è un caso. Intanto in serata il rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni dove i temi centrali sono la sfida contro i cugini e al tempo stesso l’onore nell’indossare un numero più che importante nella storia del Diavolo.

Leao carico per il derby: “Tutti i miei compagni aspettano questa partita”

L’ex Sporting Lisbona è intervenuto sul palco del premio Fair Play Gentleman a Milano, dove ha vinto il premio come autore del gol più bello del Milan della passata stagione. Il portoghese ha parlato del derby contro i cugini nerazzurri e della gioia di vestire la numero 10:

Il Milan ha sempre avuto giocatori forti che hanno vestito la numero 10. Era il momento giusto per prendere quella maglia e per dimostrare a tutti cosa posso fare in campo con quel numero.

Poi il commento sul derby della Madonnina, prossimo impegno del club rossonero:

Il derby è sempre una partita molto bella e le due squadre sono cariche per giocare. Tutti i miei compagni aspettano questa partita, che vinca il migliore.

L’esterno rossonero ha anche parlato del suo splendido gol in rovesciata contro la Roma, decisivo poi per la vittoria per 2-1 all’Olimpico, nell’ultima giornata di campionato:

Cercavo da un po’ un gol in rovesciata, è arrivato ed è stato un momento molto bello. Poi non avevo mai fatto un gol all’Olimpico, direi che è arrivato al momento giusto.

Tanta carica da parte di Leao che vuole dimostrare a tutti di essere all’altezza della numero 10 del Milan e chissà che dopo la magia contro i giallorossi di Mourinho, non possa continuare a dimostrarlo già nella sfida di sabato a San Siro con l’Inter.