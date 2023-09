L’ex allenatore rassicura il Milan: “Sportiello portiere affidabile”

Visto l’imminente debutto dal primo minuto di Sportiello tra i pali del Milan, un suo ex allenatore ci ha tenuto a ribadirne le qualità.

Dato l’infortunio rimediato da Mike Maignan, Marco Sportiello è pronto a fare oggi il suo esordio da titolare a difesa della porta rossonera. Il Milan lo ha rilevato a parametro zero dall’Atalanta in modo da garantirsi un secondo portiere di maggior affidabilità rispetto al partente Ciprian Tatarusanu.

Dalle parole ai fatti, l’ex bergamasco avrà dunque fin da subito due chances per mettersi in mostra, dapprima contro l’Hellas Verona e in seguito mercoledì contro il Cagliari. Per l’occasione, un suo ex allenatore ha voluto rassicurare i tifosi rossoneri con alcune dichiarazioni.

Colantuono elogia Sportiello: “Il Milan non lo ha preso per caso”

“Un portiere di sicuro affidamento“ assicura Stefano Colantuono ai microfoni di Tuttosport a proposito di Sportiello, oggi al debutto dal primo minuto in Milan-Verona. Insieme a lui all’Atalanta tra il 2013 e il 2015, l’ex allenatore ha voluto sottolineare in primis come si tratti di un “ragazzo per bene”, per poi ribadirne le più grandi qualità: “Si è sempre allenato con grande volontà, è uno predisposto al lavoro. Ha una struttura per il ruolo importante. Rispetto a quando l’ho allenato io, sarà sicuramente migliorato”.

Nel corso del medesimo intervento, l’ex tecnico della Salernitana ha elogiato anche la sua più recente prova, da subentrato in Champions League contro il Newcastle: “È entrato bene, ha fatto quello che doveva fare, ovvero una parata molto importante per i rossoneri”.

A detta di Colantuono, la prestazione offerta contro i Magpies avrebbe dunque dimostrato che Sportiello sia pronto per fare il titolare nelle prossime partite: “Il Milan con lui può stare tranquillo. D’altronde, non lo aveva mica scelto così per caso“.