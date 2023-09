L’ex Inter sul derby: “È un bel Milan, ma i nerazzurri hanno più certezze”

Prosegue la marcia di avvicinamento al derby di Milano. Una stracittadina speciale che potrebbe assegnare ad una delle due milanesi la vetta della classifica. Difficile dire chi avrà la meglio: un ex Inter ha azzardato un pronostico, mettendo a confronto le due squadre.

I giorni che avvicinano al derby sono segnati da un’attesa trepidante per la città di Milano. Prima che il sipario della Scala del calcio si alzi è tempo di azzardare pronostici. È risaputo che le stracittadine sono partite a sé, senza né favoriti e sfavoriti, con quest’ultimi che il più delle volte mettono in atto lo scherzetto.

Ma in questo Inter-Milan l’equilibrio regna sovrano: le due squadre hanno sfoggiato grandi prestazioni in questo inizio di stagione ed è difficile puntare il dito verso una delle due pretendenti. Un allenatore che circa dieci anni fa sedette sulla panchina nerazzurra in tre derby ha introdotto la sfida esponendosi sul valore delle due compagini.

Inter-Milan, l’ex allenatore nerazzurro elogia Pioli: “Mi ha stupito”

Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, Andrea Stramaccioni, attualmente opinionista a Dazn, ha lodato il lavoro di Pioli come di seguito:

“Il Milan ha ridotto il gap con l’Inter, ha tanto entusiasmo e gioca un calcio propositivo. Mi ha sorpreso, ho fatto i complimenti a Pioli per la qualità del gioco ottenuta in poco tempo con tanti giocatori nuovi. Non è banale, Pioli sta offrendo una novità tecnico-tattica con lo smarcamento dal basso, è veramente un bel Milan che appassiona il campionato”.

Allo stesso tempo l’ex tecnico interista ha ammesso la superiorità, seppur diminuita, degli uomini di Inzaghi: