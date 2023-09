L’Inter lo ha fatto ancora: la rivelazione stronca il Milan

Arriva una clamorosa rivelazione in casa Milan. Riguarda l’affare legato al terzino francese Benjamin Pavard.

Il precedente mercato estivo della Serie A, è stato caratterizzato da molti duello tra i club. Tra le principali battaglie di mercato del campionato di massima serie, c’è senza dubbio quello avvenuto tra Inter e Milan. Le due società milanesi, nel corso della precedente estate, si sono date battaglie per due obiettivi comuni. Ad avere la meglio in entrambe le circostanze è stato il club nerazzurro, mostratosi più determinato e rapido nel chiudere le operazioni.

Uno degli obiettivi comuni di Inter e Milan è stato Marcus Thuram, attaccante francese finito in maglia nerazzurra. Nonostante la forte volontà del Milan di portarlo in rossonero, il calciatore classe 1997 ha preferito sposare la causa dell’Inter. Questa decisione ha scatenato discussioni tra i tifosi delle due squadre, ma ha anche dimostrato quanto l’Inter fosse determinata a rinforzare la sua rosa di mister Simone Inzaghi.

Allo stesso modo, la lotta tra Inter e Milan è stata intensa anche per Benjamin Pavard, il terzino francese con esperienza internazionale. Dopo un serrato duello di mercato, è stata l’Inter a vincere il derby, assicurandosi le qualità tecniche di Benjamin Pavard. Proprio in merito al terzino ex Bayern Monaco sono arrivate delle interessanti rivelazioni.

La rivelazione sull’affare Pavard

Il calcio italiano è noto per le sue rivalità accese sul campo, ma spesso il fuoco si accende anche sul mercato estivo, con i club che si sfidano per assicurarsi i migliori talenti. Nell’ultima estate, la Serie A è stata teatro di uno scontro epico tra le due società milanesi: l’Inter e il Milan. I tifosi hanno assistito a una vera e propria battaglia tra questi club storici, con alcuni colpi di scena davvero sorprendenti.

Secondo quanto raccolto da ‘Calciomercato.com’, c’è stato un piccolo retroscena nell’affare legato a Benjamin Pavard. Si è scoperto che Theo Hernandez, il terzino sinistro del Milan, aveva discusso del club rossonero proprio con l’amico e connazionale Benjamin Pavard alcuni mesi prima. In quel periodo, il direttore sportivo della società lombarda, Paolo Maldini, stava valutando la possibilità di presentare un’offerta per il terzino francese.

Tuttavia, questa idea non si è concretizzata a causa dell’esonero dello stesso Paolo Maldini, voluto dal presidente Cardinale. Alla fine, Benjamin Pavard ha scelto l’Inter, e ora i due amici si ritroveranno a sfidarsi nel loro primo derby italiano. Queste storie dimostrano quanto il calcio mercato possa essere imprevedibile e emozionante. Theo Hernandez e Benjamin Pavard si sfideranno domani pomeriggio alle ore 18:00 in un derby che si prospetta ricco di emozioni.