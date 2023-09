Lista Champions, il Milan chiama due uomini in meno: il motivo sorprende

I rossoneri hanno diramato la lista dei convocati per la fase a gironi della prossima Champions. Ci sono due uomini in meno, il motivo!

La lista Champions del Milan è stata diramata nella giornata di ieri. Stefano Pioli ha escluso ben tre giocatori dalla prima squadra: Romero, Pellegrino e l’infortunato Bennacer. Si può subito notare un particolare insolito: i convocati dovrebbero essere 25, ma nella lista si possono notare solamente 23 nomi. Il motivo è presto detto!

Stefano Pioli ne convoca 23, il motivo

I club di Champions sono chiamati a convocare 25 giocatori di cui ben 4 devono essere cresciuti nel vivaio. Secondo la Gazzetta dello Sport, il motivo dei 2 convocati in meno dei rossoneri risulta allora semplice. Nel vivaio del Diavolo sono cresciuti solamente Davide Calabria e Tommaso Pobega, entrambi in lista.

Stefano Pioli avrebbe anche potuto convocare Davide Bartesaghi per coprire il 24esimo slot, ma il giovane terzino non è stato ritenuto pronto dal mister. Così i rossoneri dovranno presentarsi nel girone più difficile della prossima Champions League con solamente 23 giocatori a disposizione.

Il Milan sta portando avanti un grande progetto basato sui giovani che ha anche permesso di vincere uno Scudetto negli ultimi anni. Dal lato del vivaio, però, i rossoneri stanno avendo qualche difficoltà nel far nascere nuovi talenti pronti da subito per un’esperienza in prima squadra.

Il giovane Lorenzo Colombo sarebbe anch’esso potuto rientrare nella lista della Champions del Milan per essere cresciuto nel vivaio del club. La società ha preferito mandarlo in prestito per concedergli minutaggio importante in un club come il Monza.