Pioli avvisa l’Inter: “Non mi interessano i derby passati”, poi l’elogio a Leao

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del sentitissimo derby contro l’Inter.

Dopo un inizio perfetto di campionato con nove punti raccolti in nove partite, per il Milan arriva adesso la delicatissima sfida contro l’Inter. I rossoneri vogliono riuscire a sconfiggere i rivali cittadini dopo che nel corso di questo 2023 non ci sono ancora riusciti. Un eventuale successo nella stracittadina varrebbe anche la testa della classifica dal momento che entrambe le squadre di Milano sono in testa alla classifica a punteggio pieno.

Come di consueto alla vigilia del derby contro l’Inter, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: “Siamo ad inizio campionato. Abbiamo iniziato bene sia noi che i nostri avversari e vogliamo continuare così”.

Pioli carica il Milan: “Non abbiamo paura di nulla”

Sulla curiosità per il derby: “No, no. Ero curioso prima della gara d’esordio in campionato perché era il debutto e arrivavamo dalla preparazione. Adesso non sono curioso, sono convinto di come la squadra ha preparato la partita. Poi dopo ci sono i pronostici. Sappiamo cosa loro potrebbero proporre ma poi le partite vanno giocate”. Su Giroud se può essere il nuovo Ibra: “A questa domanda rispondo sempre che di Zlatan ce n’è uno. La squadra è cresciuta e ha lavorato in un certo modo. Ci sono giocatori importanti come personalità, carattere e presenza e sicuramente Olly (Olivier Giroud, ndr) è uno di questi. Per fortuna nel percorso fatto abbiamo permesso a giocatori giovani di diventare esperti, ai nuovi arrivati di conoscere questa situazione e quindi domani sarà un bel derby. Sarà un derby che affronteremo con fiducia e organizzazione e poi vedremo la partita cosa ci dirà”. Sul gap che c’era nei vecchi derby: “Non mi interessa nulla dei derby vecchi. Penso solo a domani e altrimenti potremmo dire che noi due anni fa abbiamo vinto lo Scudetto e l’Inter ma quello non conta nulla. A me interessa che la squadra trovi le sue soluzioni e trovare all’interno la partita la possibilità di fare il nostro gioco e mettere in difficoltà gli avversari”.