Loftus-Cheek punge l’Inter: “Sono sicuri di sé”, poi il commento sui tifosi del Milan

Il centrocampista inglese scalda l’atmosfera in vista del derby e intanto lancia una frecciatina ai rivali nerazzurri.

A poche ora dal derby tra Milan e Inter, uno dei più attesi degli ultimi anni soprattutto grazie all’ottimo inizio delle due squadre. Ogni minuto che passa va ad aggiungere ulteriore calore alla partita e che come se ce ne fosse bisogno ad aggiungerne altro ci ha pensato Ruben Loftus-Cheek, uno dei nuovi acquisti della sessione di mercato rossonero che ha stupito tutti fin da subito.

L’ex Chelsea è stato intervistato sui canali ufficiali della Serie A e ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla voglia di derby e sulla voglia di immergersi nello stadio:

Ho chiesto a tutti com’è l’atmosfera e mi hanno detto che non si può descrivere a parole. Non vedo l’ora di scendere in campo per sentire i tifosi, tutti sognano queste partite. L’Inter? Sono molto sicuri di sé, ma sarà una partita avvincente.