Loftus-Cheek: “Tre punti fondamentali”, poi il commento sulla partita

Arriva una vittoria non facile per il Milan contro il Cagliari. Sofferta nell’inizio ma i tre punti sono arrivati.

Il Milan vince in casa del Cagliari. Tanti i cambi messi in atto da Pioli per questa gara, a partire dall’attacco rivoluzionato e dal grande ritorno di Adli in campo, atteso come pochi. Loftus-Cheek ha messo a segno il suo primo gol rossonero siglando il definitivo 3-1 finale. Queste le sue parole dopo la gara.

Loftus-Cheek, le sue parole

Nel post gara Loftus-Cheek ha espresso le sue emozioni in merito al suo primo gol per il Milan e alla partita disputata dai suoi compagni.

Così esordisce l’inglese ai microfoni di Dazn:

Sono davvero felice di aver segnato il primo gol, i tre punti sono davvero fondamentali, non è stata una partita facile perché siamo andati sotto e siamo stati bravi a reagire.

Poi parla del gol subito ad inizio partita e delle difficoltà iniziali nella gara contro un Cagliari ben chiuso:

Prima della partita, avevamo detto che era importante segnare il primo gol ma sono andati avanti loro. Ma siamo stati bravi a ribaltarla, e poi abbiamo giocato bene. Se Vogliamo lottare per il titolo, queste partite vanno vinte, soprattutto fuori casa. Anche se si va sotto, dobbiamo dimostrare la capacità di ribaltarle come abbiamo fatto. Questo può essere fondamentale per vincere il titolo.

Così conclude il centrocampista ammettendo che certi errori non vanno commessi se si vuole ambire allo scudetto.