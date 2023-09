Lotta Scudetto, Marotta risponde a Pioli: sfida lanciata

Il dirigente dei Nerazzurri è intervenuto nel pre partita della sfida dei suoi contro la Fiorentina parlando della lotta scudetto.

Dopo tre giornate sembrano già esserci tutti i presupposti per poter assistere dopo due anni dall’ultima volta, ad una lotta Scudetto da sapore di derby tra Milan e Inter. I Rossoneri hanno iniziato alla grande compiendo un percorso netto con tre vittorie su tre, percorso netto anche per i Nerazzurri che cercheranno di agganciare i cugini battendo in giornata la Fiorentina. Intanto Beppe Marotta risponde a Stefano Pioli sulla lotta scudetto.

Marotta lancia la sfida al Milan: “Ci sono anche loro per lo Scudetto”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, prima della gara tra i Nerazzurri e la Viola, il ds ha risposto ad alcune domande e non sono mancate alcune dichiarazioni sulla lotta Scudetto, dove si sente già aria di derby:

Le pretendenti allo Scudetto sono le stesse ogni anno. Noi ovviamente ci siamo, ma c’è anche il Milan, sarà senza dubbio un campionato agguerrito.

Dalle parole del dirigente dell’Inter si evince come ci sia la consapevolezza che le milanesi si giocheranno le loro carte per centrare la seconda stella (senza dimenticare le altre). Quel che è certo è ci sarà da divertirsi.