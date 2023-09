Lukaku-Dybala al Milan, lo ha detto in diretta

Lukaku e Dybala al Milan, in diretta si sbilancia sulla coppia che potrebbe cambiare il volo alla formazione rossonera

Spesso si guarda con ammirazione ai giocatori di squadre rivali e, si spera, che un giorno proprio quei giocatori possano indossare la maglia della propria squadra. Infatti, molti tifosi, oltre ad amare una squadra, possono amare i giocatori e seguirli a prescindere dal club in cui giocano. Questo, è stato il caso di Carlo Pellegatti, giornalista di fede rossonera che, recentemente, ha affermato che avrebbe molto piacere a vedere, nelle prossime stagioni, la coppia di attacco della Roma al Milan. Infatti, nonostante le difficoltà che sta trovando la squadra della capitale, sia Paulo Dybala che Romelu Lukaku hanno dimostrato ancora una volta le loro ottime qualità, riuscendo a trovare il gol in diverse partite da inizio stagione.

Tuttavia, allo stesso tempo, il club rossonero, in queste giornate di campionato, ha dimostrato di avere un ottima rosa e, soprattutto, ottimi attaccanti e che, dunque, al momento, Stefano Pioli non sembrerebbe interessato a valutare effettivamente l’attaccante argentino e quello belga che, nella scorsa stagione, ha indossato la maglia neroazzurra.

Carlo Pellegatti elogia la Roma e i suoi attaccanti, Dybala e Lukaku

In una recente intervista, Carlo Pellegatti ha espresso la sua opinione riguardo la Roma di questa stagione che, fino ad ora, ha riscontrato diversi problemi. Infatti, questo sembrerebbe proprio il peggior inizio della squadra giallorossa. Dopo la doppia finale europea, il club capitolino è partito come uno dei favoriti visto l’arrivo di Lukaku, ma le cose non stanno andando per il verso giusto.

Un rendimento atteso da Pellegatti che evidenzia il non-gioco di Mourinho e spiega che “quando la Roma inizierà a giocare bene, allora sarà tra le favorite“. Cosa che non sta accadendo per il momento e senza sorpresa per il giornalista: “Non mi sorprendono le difficoltà della Roma. Se non hai un gioco che ti fa superare i momenti difficili”.

Lo si può fare aggrappandosi ai propri giocatori più rappresentativi ed è proprio a loro che si riferisce Pellegatti: “La coppia Dybala – Lukaku la vorrei al Milan”. Una ipotesi difficilmente percorribile al momento, anche se il calciomercato ha insegnato che nulla può essere definito impossibile. In tempi diversi sia la Joya che il belga sono stati accostati ai rossoneri, ma il loro approdo a Milanello non si è mai concretizzato. Chissà che in futuro non possa davvero succedere.