Ma quali Rafa Mir e Taremi: il Milan aveva il sì di questo bomber, che rimpianto

Spunta un clamoroso retroscena di mercato che riguarda il Milan di Stefano Pioli.

Tra i principali protagonisti della ormai passata finestra estiva di calciomercato, c’è senza dubbio il Milan di Jerry Cadinale. Nonostante l’addio di Maldini e Massara, la società rossonera è riuscita a strappare consensi facendo un mercato ambizioso e ben definito. L’ottimi avvio di stagione del club rossonero, di fatto, lo dimostra in modo lampante.

I nuovi innesti si sono subito adeguati alle esigenze tecnico tattiche di mister Stefano Pioli, dando il loro apporto alla squadra sin dalla prima gara. Non a caso, i rossoneri nelle prime tre gare hanno ottenuto solo vittorie, piazzandosi comodamente in testa alla classifica di Serie A.

Tuttavia, la società rossonera sembra avere comunque qualche piccolo rammarico in merito al lavoro svolto nella sessione estiva di calciomercato. Il Milan di Jerry Cardinale non è riuscito a portare in rossonero un bomber della Serie A, rammaricandosi della trattativa arenata nei minuti cruciali del calciomercato.

Rammarico Milan, arenata la pista per il bomber

Nell’ultimo mercato estivo, il Milan è stato al centro di una trattativa che avrebbe potuto portare un “bomber” del campionato di massima serie nella squadra rossonera. Il giocatore in questione era Antonio Sanabria, un attaccante che aveva attirato l’attenzione dei dirigenti del Milan per rinforzare il reparto offensivo.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i rossoneri avevano ottenuto l’approvazione del giocatore per un trasferimento a Milano. Tuttavia, l’affare è sfumato a causa delle richieste economiche elevate del Torino di Urbano Cairo, la squadra di appartenenza di Sanabria.

Nelle fasi finali del mercato, il Milan ha cercato di concludere l’affare, contattando l’agente del giocatore per valutare la possibilità di un trasferimento. Il giocatore era disposto a vestire la maglia del club rossonero, ma il Torino ha fatto muro, sparando una cifra ritenuta troppo alta per i canoni del Milan. La società granata avrebbe accettato solo in caso di cessione definitiva, mentre il club rossonero preferiva una diversa formula di trasferimento.

Questo episodio ha portato il Milan a virare verso un’altra opzione, Luka Jovic, come rinforzo per il reparto offensivo. Nonostante l’opportunità sfumata di portare Sanabria al Milan, i tifosi rossoneri hanno comunque potuto vedere l’ex Fiorentina Jovic unirsi alla squadra di mister Stefano Pioli.

Le battute finali del mercato estivo targato Milan sono state di fatto caratterizzate da questo retroscena legato al tentativo di acquistare Antonio Sanabria, che avrebbe potuto essere un rinforzo di spessore per la squadra milanese. Tuttavia, le trattative sono fallite a causa delle richieste economiche del Torino, portando infine il Milan a virare sull’attaccante serbo Luka Jovic.