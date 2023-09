Maignan spara alto, il Milan si cautela: che intreccio con la Juve

Problemi tra Maignan e il Milan legati all’elevato ingaggio richiesto dall’estremo difensore. Nel frattempo i rossoneri si tutelano

Tra i protagonisti dei più grandi successi del Milan degli ultimi anni c’è sicuramente la firma di Mike Maignan. Il francese ha iniziato la sua avventura nel 2021, succedendo ad un colosso come Gianluigi Donnarumma. Ovviamente c’era una forte perplessità iniziale, soprattutto tra i tifosi rossoneri, sapendo l’eredità che l’ex portiere del Lille avrebbe ricevuto.

Una scelta però forte, quella della vecchia dirigenza che non ha ceduto alle richieste del campano, virando verso nuove strade. Una prova di forza che ha dato tanta sicurezza all’estremo difensore che da subito è diventato il nuovo beniamino degli estimatori del diavolo. Agilità, sicurezza, bravura con la palla tra i piedi, insomma tutte caratteristiche che deve possedere un portiere moderno, che a magic Mike sicuramente non mancano.

Maignan valuta la seprazione: il Milan pensa al futuro

Le ottime prestazioni del numero sedici rossonero hanno fatto sì che l’attenzione dei più grandi club in Europa, e non solo, fossero rivolti su di lui.

Solo qualche giorno fa, infatti Maignan aveva gelato i propri tifosi lasciando aperte le porte del proprio futuro, richiamando l’attenzione del Paris Saint-Germain, club in cui è cresciuto nel settore giovanile. Un epilogo già vissuto a Milano con il caso Donnarumma. A questo bisogna sommare le richieste effettuate dal portiere transalpino.

Infatti sembrerebbe che l’estremo difensore rossonero avrebbe richiesto una cifra intorno agli otto o nove milioni di euro per proseguire la propria avventura a Milano. Una cifra ritenuta sin troppo esosa dal club. La nuova dirigenza targata Furlani e Moncada valuta quindi anche le possibili alternative.

Il nome individuato è Marco Carnesecchi. Il classe 2000 può essere il sostituto ideale, sia per potenziale che per capacità già dimostrate. L’azzurro infatti nella passata stagione, trascorsa in prestito alla Cremonese, si è messo in mostra a suon di parate ed interventi decisivi provando a salvare i rossogrigi sino all’ultimo.

Il portiere di proprietà bergamasca è inoltre stato più volte accostato alla Juventus che anch’essa ha valutato un nome per il futuro della porta bianconera. Qualcuno che potesse succedere a Wojciech Szczesny. Più di qualche voce c’è stata circa un possibile addio del polacco, soprattutto in ottica Bayern Monaco, dopo che il club tedesco aveva perso Yann Sommer trasferitosi all’Inter.

La trattativa per Carnesecchi potrebbe essere facilitata da Charles De Ketelaere che in questa stagione sta giocando per i nerazzurri, dove ha già trovato la prima rete in Serie A.