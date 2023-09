Milan, calendario da incubo tra Champions e campionato: le date

Nella mattinata odierna è stato reso noto il calendario di Champions League: ecco le date delle partite per i rossoneri.

Anche per i rossoneri ricomincia il sogno Champions nella nuova stagione: lo scorso anno, il cammino del Milan si è fermato solamente in semifinale, proprio contro i cugini nerazzurri, dopo due sconfitte in altrettante partite. In settimana è stato diramato il girone del diavolo rosso: il Milan, inserito in terza fascia, è nel gruppo F insieme a Paris Saint Germain, Borussia Dortmund e NewCastle.

Svelato il calendario di Champions del Milan

Questa mattina è stata svelato il calendario delle giornate di Champions League: girone strano quello dei rossoneri, che ritroveranno gli ex Donnarumma e Tonali, rispettivamente contro PSG e Newcastle. I tifosi rossoneri si sono già fatti sentire a tal proposito, in particolare contro l’ex portiere rossonero. Da sottolineare poi la settimana di fuoco dal 22 al 29 ottobre, quando il Milan incontrerà in soli 7 giorni Juventus, Paris Saint Germain e Napoli.

Questo il calendario di Champions dei rossoneri:

Martedì 19 settembre: Milan-Newcastle, ore 18:45;

Mercoledì 4 ottobre: Borussia Dortmund-Milan, ore 21:00;

Mercoledì’ 25 ottobre: Paris Saint Germain-Milan, ore 21:00;

Martedì 07 novembre: Milan-Paris Saint Germain, ore 21:00;

Martedì 28 novembre: Milan-Borussia Dortmund, ore 21:00;

Mercoledì 13 dicembre: Newcastle-Milan, ore 21:00.