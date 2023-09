Milan, che attacco di Caressa: l’amara verità

Il noto giornalista e telecronista non si è trattenuto: queste le parole sul Milan.

Dopo l’avvio “perfetto” in campionato, con tre vittorie in altrettante partite, per il Milan è arrivata la prima brutta batosta: i rossoneri hanno perso 5 a 1 contro i cugini nerazzurri, nel derby valido per la quarta giornata di Serie A. Un brutto colpo, che ha concesso la vetta della classifica all’Inter: le due milanesi, infatti, arrivavano alla sfida a pari punti, dopo i 9 punti conquistati nelle prime tre giornate.

La partita della verità? Sicuramente l’Inter ha dimostrato di essere superiore rispetto ai rossoneri, sul piano del gioco soprattutto. E non lo ha dimostrato solo in questa partita, bensì anche nei 4 derby precedenti nella stagione 2022-2023, portandoli a casa tutti e 4. Un brutto bilancio che mette al muro il Milan di Stefano Pioli: cinque sconfitte, 12 gol subiti e solo 1 gol fatto.

Il campionato è ancora lungo, siamo solo alla quarta giornata, ma l’Inter è riuscita a dimostrarsi più squadra rispetto ai rossoneri, mettendo in chiaro l’obiettivo della stagione: la seconda stella.

La triste verità sul Milan: Caressa non ha dubbi

La prestazione dei rossoneri ha creato non poche polemiche, soprattutto nei confronti dell’allenatore Stefano Pioli: il tecnico rossonero, in conferenza, aveva fatto capire che alla squadra non interessava i risultati precedenti, ma doveva guardare alla partita del nuovo campionato. Certo, questa stagione è un nuovo inizio, ma probabilmente le partite precedenti erano da tenere in considerazione, visto il copione in tutte e quattro.

Sulla sconfitta del Milan si è espresso anche Fabio Caressa, noto giornalista e telecronista, negli studi di Sky Sport, puntando il dito sul comportamento dei rossoneri:

Bisogna fare un bagno d’umiltà, bisogna capire che la squadra non è ancora tale per poter imporre sempre il suo gioco. Se perdi cinque volte contro l’Inter su cinque vuol dire che il tuo impianto di gioco non funziona. Poi gli ultimi 20 minuti non mi sono proprio piaciuti: perdere 3-1 o 5-1 in un derby è diverso eh. Il Milan avrebbe bisogno di essere un po’ più umile, forse i primi risultati avevano un po’ illuso.

Duro attacco dunque del giornalista, che non ha risparmiato parole: secondo lui, il Milan si era troppo esaltato nelle prime gare di Campionato, pensando di essere superiore rispetto ai cugini nerazzurri.

La brutta sconfitta ad inizio della stagione può solo far migliorare la squadra di Pioli, che dovrà lavorare duramente per affrontare nel migliore dei modi i big match.