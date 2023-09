Milan, che felicità per Pioli: la notizia è una manna

Il Milan può tornare a tirare un sospiro di sollievo, con Pioli che può ritenersi soddisfatto per l’ottima notizia emersa in queste ore.

In questo turno infrasettimanale si è ristabilita la distanza che regnava prima di questa settimana, con i rossoneri che ora si trovano al comando della classifica a pari punti con i nerazzurri. Entrambe, hanno infatti perso una sola sfida e vinte le altre 5, ma con i nerazzurri che possono già vantare uno scontro diretto a favore, visto il clamoroso 5-1 inflitto ai rossoneri nel derby.

Gara che potrebbe aver dato una svolta positiva al cammino del ‘Diavolo’, dato che da quel giorno in poi ha ottenuto 2 vittorie in altrettante gare di campionato, eccezion fatta per la prima uscita di Champions contro il Newcastle, che capitava appena 3 giorni dopo la disfatta contro la squadra di Simone Inzaghi.

Intendiamoci, non è un alibi quello di non essere riusciti a fare bottino pieno contro gli inglesi, ma se consideriamo che doveva ancora essere smaltita del tutto la delusione post derby, allora non è così tragica la situazione. Non si potrebbe dire lo stesso però per quanto riguarda la situazione nella classifica dei gironi, soprattutto se pensiamo che quella in casa contro i Magpies era la partita, apparentemente più facile nella quale poter fare bottino pieno.

Le altre due sfide contro Borussia e Psg, infatti, hanno un livello di difficoltà sicuramente maggiore rispetto alla squadra dell’ex Sandro Tonali e proprio per questo aumenta la preoccupazione dei tifosi milanisti in virtù di quello che sarà l’accesso agli ottavi di Champions.

Il Milan sorride: contro la Lazio torna Maignan

Ma bisogna andare con ordine, perché prima di tornare ad ascoltare la celebre ed emozionante ‘musichetta’ della Champions, ci sarà un altro impegno di campionato da affrontare. Il Milan ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri a San Siro, che è reduce dalla sua seconda vittoria stagionale grazie al successo ottenuto contro il Torino per 2-0. Proprio alla luce di quella che sarà la sfida contro i biancocelesti stanno emergendo delle novità sostanzialmente importanti per tutto l’ambiente rossonero.

Stando a quanto riportato nella versione odierna di Tuttosport, infatti, il Milan ritroverà tra i pali la figura di Mike Maignan, infortunatosi nella sfida contro il Newcastle e che, salvo clamorosi colpi di scena farò il suo ritorno in campo domani sera contro la Lazio. Ecco di seguito quelle che potrebbero essere le formazioni delle due squadre.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Leao, Giroud, Pulisic. All.: Stefano Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Maurizio Sarri