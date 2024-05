Calciomercato Milan, che opportunità dal Napoli: ha chiesto la cessione

Calciomercato, grande occasione per il Milan. Il giocatore del Napoli ha chiesto ufficialmente la cessione: i rossoneri ci pensano.

Domani sera il Milan disputerà la sua ultima partita di questa stagione e lo farà a San Siro dove saluterà dopo 5 anni Stefano Pioli. La notizia è ormai ufficiale e dal prossimo anno la panchina rossonera sarà guidata da un altro allenatore, ancora da decidere. Da lunedì la società rossonera dovrà prendere seriamente la situazione in mano e decidere quello che dovrà essere il progetto vincente su cui costruire il Milan. La prima scelta sarà sicuramente il nuovo tecnico e poi si passerà alla rosa.

Ci sono già diversi profili che piacciono alla dirigenza e che in questi mesi sono stati supervisionati però bisognerà anche aspettare di scegliere il nuovo allenatore, in modo da trovare i giusti giocatori per il gioco proposto dal tecnico.

Occasione Milan, Di Lorenzo ha chiesto la cessione al Napoli

CESSIONE- Questa sarà un’estate importante per il Milan, tante scelte da prendere e diverse cose da capire, ma tutto è accumunato da una cosa: vincere. Tra i tanti nomi che in queste settimane sono stati accostati al mercato del Milan c’è anche il nome di Giovanni Di Lorenzo, esterno del Napoli. Il capitano azzurro, uno dei simboli più importanti della squadra nonché della vittoria dello scudetto, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport avrebbe chiesto la cessione.

Complice sicuramente una stagione difficile, dove inevitabilmente hanno inciso anche le sue prestazioni non proprio brillanti a cui ci aveva abituato lo scorso anno. Di Lorenzo ha chiesto quindi di andare via durante i colloqui che ci sono stati negli ultimi giorni che si sono tenuti al centro sportivo di Castel Volturno con il direttore sportivo (in pectore, in attesa che venga annunciato) Giovanni Manna.

MOTIVO- Sembrerebbe infatti che il giocatore abbia capito che per il club e De Lauerentiis nessuno sia ritenuto incedibile. Inoltre pare che si sia rotto qualcosa negli ultimi mesi, tra la società e Di Lorenzo che di conseguenza avrebbe chiesto di andare via. L’ex Empoli ritiene il suo ciclo concluso nonostante abbia un contratto con data di scadenza segnata nel 2028 (con opzione fino al 2029), rinnovato l’estate scorsa nel bel mezzo del ritiro a Dimaro. Dunque il Milan potrebbe pensare realmente di aggiungere il nome del giocatore alla lista dei desideri della prossima finestra di mercato estiva. Per il momento c’è attesa di capire quale sarà l’epilogo della situazione.