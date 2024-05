Milan, il club si fionda sul gioiellino del Borussia: idea concreta, va via a zero

In casa Milan continua la ricerca del nuovo allenatore, ma occhi aperti anche sul giocatore del Borussia Dortmund per rinforzare la squadra.

La questione allenatore continua a tenere banco in casa Milan. Nel corso di queste settimane la dirigenza del club rossonero ha sondato diversi profili per sostituire Stefano Pioli, che dopo cinque stagioni e uno Scudetto conquistato saluterà domani i tifosi rossoneri. Il nome di Paulo Fonseca sembra essere quello in cima alla lista, per il quale sarebbe pronto un contratto da circa tre milioni di euro a stagione. Occhi aperti anche sul mercato: dopo gli addii a parametro zero di Olivier Giroud e Simon Kjaer, la dirigenza del club di Via Aldo Rossi è alla ricerca di due sostituti importanti per rinforzare la rosa. Il mancato rinnovo del difensore del Borussia Dortmund potrebbe rivelarsi un’occasione da non farsi scappare.

Milan, occasione a parametro zero: Hummels non rinnova con il Borussia Dortmund

Secondo quanto riporta la Bild, Mats Hummels non dovrebbe rinnovare il suo contratto con il Borussia Dortmund in scadenza a giugno di questa stagione. Dopo una stagione di altissimo livello che ha aiutato i Die Borussen a raggiungere la finale di Champions League, il centrale tedesco rappresenta un’occasione da non farsi assolutamente scappare, con il Milan che potrebbe portarlo a Milano per sostituire Simon Kjaer.

Per ora la possibilità di vedere il classe 1988 in Italia rimane solamente un’ipotesi, ma nelle prossime settimane potrebbe essere una pista da seguire con attenzione. In attesa di un comunicato ufficiale, Milan e anche Juventus osservano interessate.