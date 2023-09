Milan, colpo da urlo: il piano del club, arriva da Roma

Il Milan inizia a pensare già anche alle prossime sessioni di mercato per cercare di rinforzare la rosa di cui dispone Stefano Pioli.

La stagione è incominciata da poche settimane e mancano ancora circa otto mesi alla conclusione di coppe e campionati. Nonostante ciò e nonostante il mercato si sia concluso ad inizio mese, diverse società italiane e straniere un occhio e un orecchio lo dedicano sempre alle situazioni contrattuali di molti giocatori in giro per il calcio europeo e mondiale. Il Milan è tra queste e cerca sempre con attenzione di muoversi verso i profili migliori per rinforzare la propria rosa in vista delle stagioni successive.

Il reparto di centrocampo è una zona di campo che in questo momento sta soffrendo le assenze di Sandro Tonali (ceduto in estate per una cifra monstre al Newcastle) e Ismael Bennacer che è fermo ai box per infortunio e rientrerà a stagione inoltrata. Tuttavia, la mediana rossonera sta rispondendo bene con alcuni nuovi acquisti di qualità come Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders che si stanno dimostrando dei calciatori molto affidabile per il centrocampo del Milan.

Idea per il centrocampo del Milan: piace sempre il vecchio pallino Renato Sanches

Già in alcune delle vecchie sessioni di mercato un vecchio pallino per il centrocampo del Milan rispondeva al nome di Renato Sanches. La mezzala portoghese quest’anno gioca con la maglia della Roma in prestito dal Paris Saint Germain. In questo avvio di stagione con la maglia giallorossa ha già fatto vedere un riassunto di quella che è stata la sua carriera fino ad ora. Ottime giocate e tempi di inserimento che gli hanno consentito di trovare già il primo gol con la maglia della Roma ma anche tanti acciacchi fisici.

Se il portoghese riuscisse a trovare continuità sarebbe un ottimo centrocampista e che farebbe gola a tutte le big d’Europa come testimoniato dalle sue esperienze passate con Bayern Monaco e PSG. Il Milan intanto studia la situazione e osserva da vicino il suo andamento in questo primo anno di Serie A.

Se la Roma dovesse infatti decidere di non riscattare Sanches, il classe 1997 sarà costretto a tornare a Parigi. A quel punto il Milan potrebbe inserirsi e cercare di strappare condizioni economiche più favorevoli rispetto al diritto di riscatto di circa 15 milioni di euro di cui godono i giallorossi. Per il PSG si tratta infatti di un esubero e se il Diavolo lo valuterà idoneo al progetto potrebbe fare un tentativo. Nel corso di questo campionato di Serie A verrà quindi attenzionato a lungo il rendimento (e anche la tenuta fisica) di Renato Sanches.