Milan, colpo nel 2024: e Pioli gongola

Il Milan ha già provato l’affondo in questa sessione ma, con molta probabilità, sarà l’obiettivo principale per il prossimo anno.

Le ultime ore del calciomercato rossonero hanno visto la dirigenza del Milan alla ricerca di un attaccante che potesse intercambiarsi con Giroud. Tanti sono stati i nomi che hanno preceduto, poi, la scelta finale fatta in extremis. Per tutta la finestra estiva il nome di Mehdi Taremi è stato il “main target” dei rossoneri, che hanno visto in lui un’ottima pedina non solo come vice Giroud.

Tuttavia il club, e gli agenti del giocatore iraniano, hanno reso difficile la trattativa saltata poi a poco dalla chiusura del calciomercato con tutte le carte in tavola cambiate da parte degli agenti del giocatore.

Nel frattempo Lorenzo Colombo è stato ceduto al Monza in prestito ed era quindi di fondamentale importanza riuscire a portare un altro attaccante centrale a Milano in una lotta contro il tempo.

Tra la confusione generale altri nomi sono sbucati dal cilindro magico del mercato. Tra questi Mir, Daka, Sanabria per poi arrivare alla scelta finale ricaduta su Luka Jovic della Fiorentina. Ma in questo trambusto i rossoneri hanno provato a portare a Milano un giovane talento: Jonathan David dal Lille.

David resta al Lille, opzione per il 2024?

Il Milan infatti in extremis avrebbe provato un affondo per acquistare il talento canadese Jonathan David.

Il 23enne è ora di proprietà del Lille e andrà in scadenza nel 2025 con il club francese. Ormai riconosciuto da tutta Europa come uno dei miglior attaccanti della NextGen con il suo club attuale ha totalizzato, ad oggi, 141 presenze e ben 61 reti. A soli 23 anni il talento canadese è vicino a quota 100 gol in carriera e la sua valutazione è monstre: 60 milioni di euro.

Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato Furlani avrebbe tentato il colpaccio per il canadese. Tuttavia è stato secco il no del Lille ai rossoneri ribadendo che il proprio giocatore andrà in scadenza nel 2025 e che dal club francese non si sarebbe mosso nella sessione estiva appena conclusa.

Così il Milan in extremis ha virato su Luka Jovic dalla Fiorentina a titolo gratuito con un anno di contratto che lo lega ai rossoneri. Tuttavia può giovare di un’opzione per altri 3 anni di contratto se sarà voluto da entrambe le parti. L’acquisto di Jovic quindi potrebbe essere funzionale ad un probabile arrivo in futuro di Jonathan David, voluto da altri top club europei, per cui il Milan si rifarà vivo nel 2024 nelle sessioni tra Gennaio e Giugno.