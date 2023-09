Milan, crollo totale: Pioli si arrende, la sentenza è netta

Continua a far discutere la brutta sconfitta incassata dal Milan di Stefano Pioli in occasione del derby contro l’Inter di Simone Inzaghi.

È stato un ritorno in campo amaro per il Milan guidato da mister Stefano Pioli. Dopo la sosta nazionali, la squadra rossonera si è vista costretta ad incassare la prima dura sconfitta della stagione, perdendo amaramente il derby di Milano contro gli acerrimi rivali storici dell’Inter. La formazione nerazzurra di mister Simone Inzaghi ha fatto suo il match, imponendosi con un perentorio 5-1. Un ko pesante da digerire in casa Milan, sopratutto per la modalità con la quale è arrivato. La squadra nerazzurra ha dimostrato il suo grande valore sul campo, mettendo in luce le molteplici debolezze del Milan.

Con la sconfitta incassata nel derby di Milano, la compagine rossonera allenata da mister Stefano Pioli ha perso più di qualche certezza. Questo amaro ko, di fatto, ha gettato ombre sui meccanismi tecnici e tattici della squadra lombarda, creando molti interrogativi all’interno di Milanello. Il ritorno in campo dopo la sosta si è rivelato un momento difficile per il Milan di Stefano Pioli.

L’ex Milan commenta la sconfitta

L’ex calciatore del Milan, Aldo Serena, ha condiviso le sue riflessioni sulla squadra di Stefano Pioli nel corso di una intervista al Corriere dello Sport, dichiarando: “Dopo una sconfitta così, cosa resta sulla pelle del Milan? Amarezza e tanti dubbi. Un 5-1 può incrinare l’autostima. Ora deve essere bravo Pioli a invertire la rotta”.

Questo verdetto netto ha messo in discussione la solidità della squadra rossonera, costringendo mister Stefano Pioli a riconsiderare i suoi approcci tecnici e tattici. Mentre il Milan cerca di riprendersi da questa sconfitta, gli occhi sono puntati su come l’allenatore rossonero Stefano Pioli affronterà la sfida di rimettere in sesto la squadra e ripristinare la fiducia dei giocatori, smarrita nel derby giocato contro l’Inter.

Il futuro del Milan resta incerto dopo la pesante sconfitta nel derby contro l’Inter. Il vero test sarà vedere come la squadra risponderà a questa sfida e se riuscirà a risorgere dalle ceneri del derby milanese. La chance di riscatto in casa rossonera di presenterà già domani, in occasione della prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Il Milan di Stefano Pioli avrà subito l’opportunità di riscattare il ko nel derby nel match casalingo contro il Newcastle United dell’ex Sandro Tonali, in programma sul manto erboso di San Siro alle ore 18:45.