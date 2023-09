Milan, già scelto il dopo Giroud: gioca in Ligue1!

Anche se il mercato è chiuso già si guarda alle sessioni che inizieranno nel 2024 e torna in voga un nome per l’attacco del Milan che era stato accostato anche al Napoli.

Con Olivier Giroud che vede il suo passaporto portare quasi 37 primavere (il 30 settembre). Il Milan sta cercando una punta da ingaggiare per sostituire l’attaccante francese, non sembra bastare dunque Okafor che Pioli vede più come un esterno.

Il prescelto sembra essere sempre più Jonathan David ed a riportarlo è la Gazzetta dello Sport. I rossoneri sono infatti pronti all’assalto per l’attaccante canadese del Lille, i francesi però chiedono una grossa cifra.

David al Milan, operazione complessa

Il canadese è sempre stato un nome molto in voga nella nostra Serie A. Specialmente quest’estate quando l’ha sondato anche il Napoli per coprirsi in caso di partenza del nigeriano Victor Osimhen. Il Milan ha tentato anche lui un piccolo approccio ma l’obiettivo è rinviato al 2024

Il calciatore però ha dietro un Lille che vuole fare cassa, infatti la valutazione ruota attorno ai 60 milioni, una cifra enorme che nemmeno il pressing convincente del Milan è riuscito a far calare. Sarà importante dunque guadagnare il più possibile da tutte le competizioni di quest’anno per creare un tesoretto destinato al talento canadese.