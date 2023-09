Milan, doppio problema in vista del derby: una mazzata per Pioli

Secondo alcune dichiarazioni i Rossoneri dovranno far fronte a due problemi in vista del derby contro i cugini dell’Inter.

La sosta per le Nazionali è finalmente giunta al termine e ora può ufficialmente iniziare il count down alla sfida di San Siro tra il Milan e l’Inter. Dopo un grande avvio di stagione entrambe le compagini sono in vetta al campionato a punteggio pieno e al momento sono senza dubbio le due squadre che hanno impressionato più di tutte.

Essendo solo alla quarta giornata non si può già parlare di vera e propria sfida Scudetto, ma sicuramente un’eventuale vittoria sui rivali di sempre, manderebbe un forte segnale di forza. Il clima è letteralmente infuocato e tutti non vedono l’ora di ammirare un match che garantirà spettacolo.

A dire la sua sul derby milanese c’è stato anche Franco Baresi. La leggenda rossonera sa più di chiunque altro cosa significa giocare gare del genere ed è per questo motivo che ha voluto dare una sua visione alla sfida in programma sabato alle 18.00.

Baresi sul derby: “Arriva un po’ troppo presto”

L’ex capitano del Milan è intervenuto ai microfoni di SkySport, durante la serata del Premio Gentleman Fair Play (dove ha anche vinto il “Gentleman Platinum”). Lo storico difensore si è esposto sul match di San Siro, evidenziando due problemi che possono essere decisivi: “Il derby arriva un po’ troppo presto, va però accettato. Le due squadre stanno molto bene, ma l’Inter ci ha sempre messo in difficoltà e sappiamo le difficoltà che possiamo incontrare. Noi però stiamo bene e abbiamo fiducia”, le parole di Baresi.

Secondo Baresi è quindi un peccato che il derby venga giocato solo alla quarta giornata, ma il calendario ha deciso così. L’altro tema affrontato dall’ex difensore è senza dubbio il trend negativo che i rossoneri devono essere capaci di ribaltare, gli ultimi quattro incontri hanno infatti avuto tutti lo stesso epilogo: tra Supercoppa, Serie A e Champions League i Nerazzurri di Simone Inzaghi si sono sempre imposti e sono sempre riusciti a mantenere la porta intatta.

I ragazzi di Stefano Pioli sono quindi chiamati a dare una scossa e a dimostrare di aver colmato il gap tra i due club, che si è visto in maniera abbastanza evidente nella prima parte del 2023. Ora però è iniziata un’altra stagione e il Milan vuole dire la sua e per farlo deve tener testa ai cugini di sempre.