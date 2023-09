Milan, esplode il caso in Nazionale: il gesto non è gradito

Vista l’attuale situazione del giocatore rossonero, l’inaspettato gesto della Nazionale ha fatto infuriare il Milan.

Al netto della brutta batosta subita nel derby, il Milan procede spedito in Serie A, e in classifica ora è in vetta a pari merito con l’Inter. Un avvio di campionato ancor più soddisfacente se si pensa che diversi giocatori, a causa di problemi fisici, non hanno potuto contribuire alle cinque vittorie conquistate su sei giornate totali.

In primis, pesa già dalle ultime settimane del 2022-2023 la lunga assenza di Ismael Bennacer. A questa, nel corso di questi primi due mesi della nuova stagione, si sono aggiunte quelle di Pierre Kalulu, Mike Maignan e, infine, Rade Krunic. Nel caso specifico del n°33, l’infortunio rimediato nella gara interna contro l’Hellas Verona ha costretto Stefano Pioli a dover fare a meno di lui nella successiva trasferta di Cagliari. Alla luce della contemporanea indisponibilità del bosniaco e dell’algerino, l’unico mediano a disposizione del tecnico, seppur non trattandosi del suo ruolo naturale, rimane Yacine Adli.

Fortunatamente, al debutto stagionale, il francese non ha sfigurato, anzi. Con grande gioia dell’ambiente rossonero, che l’aveva osservato in azione per l’ultima volta addirittura quasi un anno fa. La sua prestazione in questa inedita veste è stata una sorpresa più che lieta.

Caso Krunic, la Bosnia lo convoca da infortunato: la posizione del Milan

Ciò non toglie che l’allenatore rossonero preferirebbe di gran lunga poter contare nuovamente sul suo fedelissimo Krunic il prima possibile, ma ci sarà ancora da aspettare parecchio. In virtù di tale attesa riposta nel pieno recupero dell’ex Empoli prima di rischiarne l’impiego, ha creato non poco scalpore l’ultima decisione della Nazionale bosniaca.

Difatti, la Bosnia Erzegovina ha convocato Rade Krunic per le imminenti sfide valide per le qualificazioni agli europei del 2024 in Germania. Il centrocampista rossonero è ancora alle prese con una lesione del bicipite femorale destro, ma la prossima sosta per le nazionali non dista molto. La sua Bosnia (la quale ricordiamo far parte del girone J) scenderà in campo venerdì 13 ottobre contro il Liechtenstein e, appena tre giorni dopo, ovvero lunedì 16 ottobre, contro il Portogallo.

Andando contro ad ogni suggerimento dello staff medico del Milan, il CT Milosevic ha dunque deciso di inserirlo lo stesso all’interno della sua lista. Quest’ultimo ha poi giustificato la sua scelta in conferenza stampa, spiegando come avesse ricevuto notizie secondo cui Krunic “potrebbe essere pronto entro le date delle due sfide”. I rossoneri, invece, ne auspicavano il ritorno solamente al termine dello stop dal campionato. Pertanto, è possibile che il Diavolo impedisca al giocatore di aggregarsi al ritiro della sua Nazionale.