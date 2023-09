Milan, il derby è ‘tuo’: la scelta manda in delirio i tifosi

Le scelte di Stefano Pioli, per il derby tra il suo Milan e l’Inter, potrebbe ricadere su una coppia che fin qui ha ottimi numeri

Sabato alle ore 18 la città di Milano quasi si fermerà sospesa su un filo sottilissimo tra la gioia e la tristezza. A decretare in quale stato d’animo si ritroveranno buona parte dei cittadini del capoluogo lombardo sarà ovviamente il derby della Madonnina che metterà di fronte l’Inter e il Milan. Si tratta di una sfida davvero importante perché una contro l’alta le due prime della classe, le uniche ancora a punteggio pieno dopo tre turni con 9 lunghezze a testa.

Sia i rossoneri di mister Stefano Pioli che i nerazzurri di Simone Inzaghi faranno di tutto per far festeggiare i propri tifosi soprattutto dopo una lunga attesa (a causa del weekend di sosta della Serie A per le gare delle Nazionali) che non ha fatto altro che caricare ancora di più le due metà di Milano.

Pioli punta su una retroguardia i cui numeri lasciano dormire sonni tranquilli al Milan

Dato il rosso rimediato da Fikayo Tomori nell’ultima partita contro la Roma, Pioli dovrà fare a meno dell’inglese per il derby. Oltre a lui anche Pierre Kalulu dovrebbe saltare il match più importante per infortunio. Ecco quindi che il tecnico rossonero è pronto a schierare dal primo minuto una retroguardia formata da Simon Kjaer e Malick Thiaw.

I numeri raccolti da questa coppia nei precedenti possono lasciar tranquilli i tifosi. Quando hanno giocato insieme, infatti, il Milan non ha mai perso e nemmeno subito reti. Fino ad ora è però successo soltanto in due occasioni, ovvero nella passata stagione contro la Cremonese in campionato (0-0) e contro il Tottenham in Champions League (1-0).

I supporter rossoneri si augurano quindi che valga il detto del “non c’è due senza tre” perché significherebbe uscire con la porta inviolata nel derby contro l’Inter, un qualcosa di ancora mai visto nelle stracittadine giocate nel 2023. La coppia formata da Kjaer e Thiaw rappresenta quindi qualcosa di non abituale ma che in passato ha dimostrato di saper funzionare bene anche contro attaccanti forti come Harry Kane del Tottenham.

Manca sempre meno al fischio d’inizio del derby e in casa Milan il desiderio di vittoria è più forte che mai. Pioli si affida in questo modo anche ai numeri e ai precedenti per cercare di sconfiggere i rivali nerazzurri e staccarli in classifica.