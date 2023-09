Milan, il messaggio è per il club: svolta sul futuro di De Ketelaere

Le ultime dichiarazioni rilasciate potrebbero aver lanciato un messaggio importante su quello che potrebbe essere il futuro del belga.

Il calcio ha più volte insegnato che basta un attimo per passare dalla luce dei riflettori al dimenticatoio più totale. Bastano poche ottime prestazioni per essere considerati dei nuovi crack mondiali e al tempo stesso bastano alcune prestazioni sottotono per essere definiti dei flop.

Lo sa bene Charles De Ketelaere che dopo aver impressionato tutti al Club Brugge, nell’estate 2022 è arrivato al Milan dopo una trattativa estenuante conclusasi con un investimento da circa 35 milioni di euro da parte dei Rossoneri. La stagione del belga è stata però altamente deludente e dopo solo un anno il classe 2001 ha cambiato aria passando in prestito con diritto di riscatto all’Atalanta.

A Bergamo sembra tutta un’altra storia e le prime gare giocate alla corte di Giampiero Gasperini sembrano evr riportato CDK ai livelli mostrati in Belgio. Tra Serie A ed Europa League sono già due le reti messe a segno e oggi contro il Cagliari è arrivato anche il secondo assist stagionale. Intanto il compagno di squadra Ademola Lookman ha speso belle parole per lui nel post partita.

Lookman esalta De Ketelaere: “Un piacere giocare con lui”

L’attaccante nigeriano ha aperto le marcature nella sfida contro i sardi, proprio su un assist dell’ex Milan. Al termine della gara, intervenuto ai microfoni di DAZN, il centravanti bergamasco ha parlato del suo nuovo compagno d’attacco e dell’intesa che si è subito venuta a creare: “De Ketelaere è un giocatore molto intelligente, è davvero un piacere giocare con lui. Quest’anno abbiamo una grande squadra ed è divertente giocarci”.

Parole al miele di Lookman che ha esaltato il belga e le sue prestazioni. Non è difficile pensare alla scelta che la Dea potrebbe fare a fine stagione se De Ketelaere dovesse mantenere questi livelli. Al momento il riscatto è più che probabile e le dichiarazioni di Lookman confermano come il giovane attaccante si sia già inserito alla grande negli schemi di Gasperini.

Intanto molti tifosi del Milan si chiedono se fosse davvero necessario salutare così presto il belga, soprattutto pensando al grande investimento fatto solo un anno fa. La società (e forse Pioli su tutti) non ha però avuto pazienza e ha preferito cedere alle lusinghe dei bergamaschi. Da capire il futuro del giocatore, attualmente nelle mani della Dea.