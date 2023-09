Milan, il messaggio spiazza Pioli: guai in vista della Champions

Le recenti dichiarazioni rilasciate interessano e non poco il tecnico dei Rossoneri e l’intera squadra. Sfida a distanza già iniziata.

L’inizio di stagione del Milan non si può considerare negativo, anzi. Il Diavolo ha iniziato alla grande con tre vittorie su tre, dopo la sosta le cose sono però cambiate ed è arrivata una vera e propria batosta nel derby contro l’Inter, perso per 5-1, e poi il pareggio in Champions League contro il Newcastle che ha fatto storcere il naso a molti. Nella giornata di ieri sono arrivati però tre punti contro l’Hellas Verona che hanno ridato morale a Leao e compagni.

Ora arriveranno molte partite importanti nel giro di pochi giorni e bisognerà raccogliere quanti più punti possibili, sia in Serie A che in Champions League. Proprio in Europa serviranno delle prestazioni di livello, il girone è complicatissimo e dopo il solo punto a San Siro con il Newcastle, dove non sono state capitalizzate le tante occasioni avute, c’è bisogno di tanti punti.

Oltre al club inglese, le altre avversarie dei Rossoneri sono il PSG di Donnarumma e il Borussia Dortmund, che, dopo la Bundesliga persa clamorosamente all’ultima giornata nella passata stagione, ha voglia di riscatto. I tedeschi sono un avversario temibile, ma senza dubbio non superiore al Milan. Intanto il capitano dei gialloneri, Marco Reus, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Reus senza veli: “Si è scritto tanto”

Il tedesco è intervenuto ai microfoni di ZDF al termine della gara di campionato vinta contro il Wolfsburg per 1-0 proprio grazie ad una sua rete, che ha portato il BVB al sesto posto a -2 dalla vetta, occupata da Bayern Monaco e Bayer Leverkusen: “Vincere è sempre bello ed è sempre importante”, ha detto Reus. “Abbiamo vissuto delle settimane turbolenti ultimamente, oggi – ha proseguito il giocatore del Borussia – abbiamo mostrato una prestazione molto matura. Non abbiamo avuto tante occasioni, ma siamo stati pazienti e abbiamo saputo aspettare”.

Le parole di Reus fanno capire come ci sia voglia di rivincita da parte del club, che come detto dal suo capitano, viene da un periodo poco positivo culminato con la sconfitta in Champions contro il PSG. Ora però la volontà è quella di proseguire la strada intrapresa e tra sole due settimane in programma c’è proprio la sfida contro il Milan al Signal Iduna Park. Entrambe le squadre vogliono vincere dopo gli stop nella prima giornata e si assisterà sicuramente ad un match più che spettacolare.