Milan, il vero leader: nome insospettabile, l’ex rossonero non ha dubbi

Tra i tanti protagonisti dell’ottimo avvio di campionato del Milan, l’ex rossonero ha indicato un sorprendente nome in particolare.

I tifosi del Milan possono dirsi decisamente soddisfatti di quanto dimostrato dai loro beniamini in queste prime tre giornate della Serie A 2023-24: solo vittorie e ottimi segnali da parte dei rossoneri, che si ritrovano nelle zone più alte della classifica a punteggio pieno, secondi solo all’Inter causa differenza reti.

Alla luce delle grandi prestazioni certificate in questa partenza in campionato, i nuovi acquisti di quest’estate si sono meritatamente presi la luce dei riflettori: in primis Christian Pulisic, già decisivo con due reti all’attivo, ma anche Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek. Non tutti, però, sembrano essere dello stesso avviso nell’indicare i protagonisti tra le fila rossonere.

In un’intervista concessa a Tuttosport, Filippo Galli (ex calciatore del Milan dal 1983 al 1996 e attuale responsabile dell’area metodologica del Parma) ha voluto porre l’accento su quanto fatto finora da un difensore in particolare, il cui rendimento è passato piuttosto in sordina in quanto già presente in organico dalla scorsa stagione.

Milan, Galli incorona il difensore: “Tutto lascia sperare che diventi un vero leader”

Non si tratta né di Theo Hernandez, né di Calabria, di cui comunque viene riconosciuto l’importante contributo che stanno dando alla causa, specialmente in fase offensiva grazie alla libertà di spaziare in avanti concessagli da Stefano Pioli. Per l’ex difensore rossonero, sarebbe una mossa tattica che “risale a Guardiola”.

Non è neppure Fikayo Tomori che pur essendo, a detta di Galli, “un giocatore di grande spessore”, deve ancora migliorare su certi aspetti. Ad esempio, prendendo in esame l’espulsione rimediata dal centrale inglese nel big match contro la Roma, “dovrebbe stare più attento a non commettere certi falli con l’attaccante spalle alla porta”.

Per Filippo Galli, il giocatore che ad oggi appare imprescindibile per il Milan è Malick Thiaw. Su di lui ha svelato: “Mi aveva impressionato già l’anno scorso per la pulizia degli interventi. È un giocatore che difende in modo chirurgico“. Un parere in linea con le recenti scelte di Pioli, per il quale ormai è diventato un titolare inamovibile.

In merito alle prospettive future dell’ex Schalke in rossonero, aggiunge infine l’ex difensore: “Thiaw può ancora crescere. Tutto lascia ben sperare, per il futuro del ragazzo e del contesto Milan, che diventi un vero leader“. Sicuramente, un elogio che farà piacere al difensore tedesco classe 2003, dato il lungo ed importante passato di Galli con la maglia rossonera.