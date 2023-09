Milan in difficoltà, Florenzi da leader: le sue parole

Partita da crocevia quella che attende il Milan per uscire dal periodo di difficoltà. Parola da vero leader di Florenzi nel pre-gara

Mancano pochi istanti all’inizio del quinto turno di campionato tra Milan ed Hellas Verona. Match che si appresta ad iniziare sotto il diluvio in quel di San Siro.

Una partita che dovrà dare delle risposte ai tifosi rossoneri, per dare un segnale di ripresa dopo il netto KO subito nel derby e lo scarno zero a zero ottenuto nell’ultimo match di Champions League contro il Newcastle.

Milan-Hellas Verona: parole da Leader di Florenzi

Un diavolo ridisegnato dal Mister, Stefano Pioli, che ha deciso di cambiare il proprio sistema tattico in occasione del match, virando dal consueto 4-3-3 utilizzato nelle prime gare, al 3-4-3.

Un passaggio obbligato anche dalle pesanti assenze, come Theo Hernandez e Calabria, a causa dei troppi impegni ravvicinati.

Grande occasione per Alessandro Florenzi, che in questi anni in rossonero è sempre stato tormentato dai troppi infortuni, ma è sempre stato un uomo di spogliatoio.

Infatti da vero leader le sue parole, dette nel prepartita ai microfoni di Dazn.