Milan, la decisione di Pioli: sorpresa per il derby

Stefano Pioli vuole sorprendere in vista del derby della Madonnina. Oggi la ripresa degli allenamenti a Milanello, decisione presa!



Diversi giocatori rossoneri saranno impegnati nei prossimi giorni nelle rispettive nazionali. La ripresa degli allenamenti in vista del derby di Milano è prevista per la giornata odierna. Stefano Pioli dovrà tornare a lavoro con i pochissimi uomini rimasti a Milanello.

Non potrà essere della ripresa Fikayo Tomori, espulso per doppio giallo contro la Roma e dovrà fermarsi per un turno. Pioli è chiamato a scegliere con cautela il sostituto dell’inglese per provare a vincere e prendere la vetta solitaria della classifica già dopo 4 giornate di campionato. Decisione a sorpresa del mister, verso il derby!

Verso una maglia da titolare, Pioli è deciso!

Secondo Tuttosport, Stefano Pioli avrebbe scelto Thiaw e Tomori come i due centrali titolari per la stagione. I sostituti nel ruolo dovrebbero essere Kjaer, Caldara e Pellegrino. Pierre Kalulu sarà impiegato come alternativa a destra di Davide Calabria, ma già nel derby queste gerarchie potrebbero cambiare.

Il giovane francese ha terminato l’avventura nella Francia Under 21, ma non è stato convocato in nazionale maggiore da Didier Deschamps. Il difensore rossonero riprenderà oggi l’allenamento con il resto del gruppo dei non convocati in nazionale a Milanello. Stefano Pioli è pronto alla sorpresa verso l’Inter.

Il tecnico dei rossoneri avrebbe scelto Kalulu come sostituto di Tomori per il derby valido per la quarta giornata di Serie A. Pierre potrà allenarsi regolarmente a Milano causa la mancata convocazione in nazionale. Simon Kjaer potrebbe insidiare il posto da titolare verso la sfida ai cugini nerazzurri, ma il danese rientrerà solamente a metà della prossima settimana dalla convocazione in nazionale.

Stefano Pioli sembra sempre più convinto nel lanciare dal primo minuto il giovane francese. Kalulu tornerà nel suo ruolo di competenza delle passate stagioni con i rossoneri. Il 23enne è pronto per riprendere in mano le redini della difesa del Milan per tenare di strappare i 3 punti ai nerazzurri. Con ogni probabilità Thiaw–Kalulu sarà la coppia di giovanissimi centrali che scenderà in campo nel prossimo match.

Il giovane francese è stato una sorpresa nell’anno dello Scudetto diventando un titolare indiscusso della squadra. La scorsa stagione, però, il difensore non ha saputo replicare le ottime prestazioni dell’annata precedente. Quest’anno il testimone è passato a Thiaw che sembrerebbe averlo sorpassato nelle gerarchie. Il futuro saprà dire se questa chance dal primo minuto per il classe 2000 sarà una svolta per riprendersi un ruolo fisso fra i titolari.