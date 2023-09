Milan-Lazio, Pioli cambia in difesa: decisione a sorpresa

In vista della sfida contro i Biancocelesti, il tecnico rossonero pensa ad alcuni cambi in difesa tra rientri e turnover.

Si chiude oggi la settimana intensa (la prima di tante) del Milan. Oggi pomeriggio alle 18.00 a San Siro arriverà la Lazio di Maurizio Sarri che vuole confermare l’ottima vittoria per 2-0 con il Torino e continuare a scalare posizioni in classifica. Non mancano però le ambizioni anche tra i Rossoneri che vogliono restare in vetta e per farlo Stefano Pioli pensa ad un cambio in difesa.

Verso Milan-Lazio: Pioli punta su Kjaer titolare

Il big match contro i capitolini è senza dubbio uno scontro fondamentale, anche per capire meglio le effettive qualità della squadra. Il calendario è però fittissimo e mercoledì si tornerà già in campo per la Champions contro il Borussia Dortmund. Per questo motivo, secondo la Gazzetta dello Sport, Pioli dovrebbe far rifiatare Malick Thiaw (sempre titolare fin ad ora) dando spazio a Simon Kjaer.

Il danese andrà quindi ad affiancare Fikayo Tomori, in una difesa che inoltre riaccoglierà anche Mike Maignan e Davide Calabria, entrambi out negli ultimi giorni per qualche piccolo acciacco.