Milan, Leao adesso trema: “Non ha il posto fisso”

Rafael Leao, attaccante portoghese, dovrà dimostrare ancora una volta le sue qualità, infatti, non è certo del suo futuro in nazionale

Il Milan, da inizio campionato, ha portato avanti una stagione degna di nota, infatti, si trova in cima alla classifica a pari punti con l’Inter di Inzaghi. Tuttavia, adesso, dopo la sosta per le nazionali, Pioli dovrà tenere conto di diversi infortuni di alcuni giocatori titolari del Milan.

Per l’appunto, a saltare il derby previsto per la quarta giornata del campionato, potrebbero esserci Olivier Giroud, prima punta del Milan, Theo Hernandez e Mike Maignan. Infatti, i tre giocatori rossoneri, durante la sosta con la nazionale francese, hanno riscontrato dei dolori o dei piccoli infortuni.

Il destino di Rafael Leao, invece, è stato diverso in nazionale. Il giovane attaccante è stato convocato dal Portogallo, suo paese di nascita, tuttavia, il suo posto in squadra non è da dare per scontato.

Il destino di Rafael Leao con la nazionale portoghese

La convocazione in nazionale è un traguardo molto importante per tutti i giocatori, tuttavia, spesso, bisogna tener conto della forte concorrenza che si può riscontrare. Questo è proprio il caso di Leao. Infatti, secondo quanto affermato da Massimo Marinella su SkySport24, l’attaccante portoghese non avrebbe il posto fisso in nazionale.

Ecco le sue parole riguardo Leao:

Leao ha potenziale per diventare, anche quando farà quello step di maturità in più, uno dei più forti al mondo in assoluto e non parlo solo del suo ruolo, proprio in assoluto. Ha un potenziale pazzesco

Successivamente, ha anche accennato al fenomeno del Portogallo, Cristiano Ronaldo:

È nella nazionale giusta per vincere e per imparare da uno come Ronaldo, ma è nella squadra sbagliata per trovare il posto fisso. Sono tanti… Guadagna spazio sì, ma sa benissimo che è in una nazionale che ha tanti fenomeni”.

Le statistiche di Leao in nazionale

Il portoghese, al Milan, fa sognare tutti i tifosi rossoneri con le sue qualità, tuttavia, in nazionale, il discorso è leggermente diverso. Infatti, Leao, negli anni, ha ottenuto poche presenze con il Portogallo e, questo, non gli ha dato modo di dimostrare che ha molto talento. Infatti, i gol di Leao in nazionale sono veramente pochi, 2 in 5 presenze per la Coppa del Mondo e 1 in 4 presenze per la qualificazione agli Europei. Dunque, adesso, dovrà sforzarsi ancora di più per poter ottenere un posto fisso.