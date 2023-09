Milan, Leao da record: non era mai successo, tifosi sbalorditi

Che Leao sia fondamentale per questo Milan, non è di certo una novità. Proprio l’attaccante portoghese continua a macinare record a suon di prestazioni straordinarie. E i tifosi festeggiano con lui.

Rafael Leao. Un nome, una garanzia. Basta un suo guizzo davanti lo specchio della porta avversaria per consegnare tre punti importantissimi al suo Milan. Ma soprattutto per gettare subito via la sua prestazione al di sotto della media contro il Newcastle. E, grazie alla promozione di mister Pioli, lo fa proprio con la fascia di capitano al braccio, data l’assenza di Theo Hernandez e di Calabria.

Una giornata a dir poco indimenticabile per i tifosi rossoneri e per il numero 10 rossonero, ora in cima alla classifica a pari punti con l’Inter, attesa però domani a Empoli. Rafa è riuscito a sbloccare una partita niente affatto semplice, complice il Verona che non si è mai arreso in verticale e che ha tentato sino all’ultimo di attaccare. E i gialloblù non sono dunque riusciti a ribaltare un particolare record fantasma che si abbatte, con loro, su Milano: quello di non aver mai vinto al San Siro nella sua storia.

Ma se c’è qualcuno che, invece, ha piegato un altro, ennesimo record a proprio vantaggio, è proprio Rafa Leao. Il portoghese classe 1999 aveva già messo in bacheca un grande obiettivo personale al termine della scorsa stagione, quando era riuscito a stabilire il nuovo record di reti in un stagione tra tutte le competizioni ufficiali, terminato a quota 16.

Ma oggi, qualcosa di ancora più grande ha segnato una carriera già straordinaria per un ragazzo così giovane. E il cui futuro non può che essere brillante.

Leao e il nuovo record personale

Per la prima volta in carriera, infatti, Rafael Leao ha messo a segno 3 gol in 3 gare consecutive di Serie A. Un record inedito, il cui sapore oggi risulta ancora più dolce, vista la prestazione anonima della squadra rossonera e a cui solo il suo gioiello portoghese poteva rimediare.

Tifosi, Fantallenatori e lo staff del Milan tutto sorridono e gioiscono con Rafa, consapevoli di avere una perla preziosa alla propria corte. Una vera e propria salda certezza, pronta a scalare altre vette straordinarie nella squadra rossonera e in quella del calcio europeo e mondiale.

E a tenere un occhio su di lui c’è, infatti, il suo Portogallo, che tiene stretto il suo talento in attacco, che ha già confermato le sue qualità e la sua importanza nei match in vista degli Europei 2024.