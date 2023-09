Milan, Leao zittisce ancora i critici: record da paura, è la prima volta!

Il numero dieci del Milan Rafael Leao oggi pomeriggio ha dimostrato per l’ennesima volta la sua grandezza, scopriamo di che record si tratta.

Non lo scopriamo di certo oggi il valore dell’attaccante portoghese che, al netto di alcuni pochissimi detrattori, è uno dei pochi calciatori che dovrebbe mettere tutti d’accordo riguardo le sue qualità che ad oggi, e credo che per molti anni, lo rendono il calciatore più forte dell’intera Serie A, senza alcuna discussione.

La sua progressione palla al piede, la sua velocità e sua facilità nel dribblare gli avversari lo rendono l’avversario più temuto delle difese di Serie A e non solo, la settimana scorsa abbiamo assistito al portoghese in Champions League e la musica non è cambiata: palla al piede è davvero impossibile da ostacolare.

Milan, record del portoghese

La partita di oggi pomeriggio ha mostrato la facilità con cui il portoghese può accendersi all’improvviso, due sgasate sulla fascia al doppio della velocità e due gol per il Milan che deve tenersi stretto questo meraviglioso calciatore che sta facendo e farà anche in futuro le fortune di questa squadra che può contare su un vero e proprio fuoriclasse.

La prestazione monstre di oggi che lo hanno visto protagonista di ben due assist ha sancito un traguardo importante per questo calciatore che anno dopo anno, stagione dopo stagione sta scalando le posizioni per essere paragonato ai migliori al mondo e, al netto di un po’ discontinuità, accostare Rafael Leao a calciatori come Vinicius Jr. non dovrebbe essere vista un’utopia ma semplice realtà.

Nelle passate stagioni il portoghese era accusato di avere un feeling scarso con il gol ma dopo aver migliorato anche quest’aspetto l’esterno d’attacco dei rossoneri, in seguito alla partita di oggi pomeriggio contro i biancocelesti della Lazio, ha battuto un altro record: il numero dieci del Milan Rafael Leao oggi pomeriggio ha dimostrato per l’ennesima volta la sua grandezza, scopriamo di che record si tratta.

La confidenza con gol e assist ormai è consuetudine per il numero 10 dei rossoneri che può cambiare il destino delle partite in un battito di ciglia, i tifosi ma in primis il tecnico Stefano Pioli può gioire per aver finalmente visto la consacrazione definitiva del suo giocatore.