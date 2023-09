Milan, lutto nel mondo rossonero: si è spento oggi

C’è grande tristezza tra i tifosi del Milan quest’oggi per l’addio di un grande ex calciatore rossonero, scomparso nelle scorse ore.

In casa Milan quest’oggi si registra una brutta notizia che farà versare qualche lacrima ai tifosi rossoneri attaccati da maggior tempo ai colori del Diavolo. Nelle scorse ore all’età di 81 anni è mancato Giovanni Lodetti, ex centrocampista del Milan che ha giocato a San Siro negli anni ’60.

I supporter milanisti che hanno avuto la fortuna di assistere e di poter ammirare quella squadra lo ricorderanno certamente per le sue doti. A dare la trista notizia è stata la famiglia che ha annunciato la scomparsa del loro caro nato il 10 agosto 1942 a Caselle Lurani, comune nella provincia di Lodi.

Il palmares di Lodetti: tra Milan e Nazionale Italiana è uno dei più ricchi

La carriera di Giovanni Lodetti è certamente associabile ai colori del Milan, squadra nella quale è entrato già all’età di 15 anni partendo dal settore giovanile. Dopo alcuni anni nelle giovanili rossoneri, nel 1961 non ancora ventenne fa il suo esordio in Serie A con il Diavolo.

Con la maglia del Milan, Lodetti riesce a disputare 288 partite in tutte le competizioni, condite anche da 26 gol. Tutte quante queste presenze in prima squadra sono arrivate tra il 1961 e il 1970, anno in cui ha poi deciso di salutare San Siro. Dopo quasi un decennio in Serie A col Diavolo, la sua carriera prosegue nel massimo campionato italiano con la divisa della Sampdoria.

A Genova ci rimane per quattro stagioni, fino al 1974 quando opta poi per il passaggio in Serie B dove giocherà con le maglie di Foggia e Novara. Nel club piemontese ci rimane fino al 1978 quando arrivò la scelta del ritiro.

Se è vero che Lodetti in rossonero ha vinto praticamente tutto, un grande vanto della sua carriera è anche ciò che ha saputo fare con la Nazionale Italiana. Il mediano lodigiano con il Milan è riuscito ad alzare al cielo: due Scudetti, una Coppa Italia, una Coppa Intercontinentale, una Coppa delle Coppe e soprattutto due Coppe dei Campioni (la moderna Champions League).

Con la selezione azzurra il fiore all’occhiello è invece l’Europeo vinto nel 1968 con la Nazionale allora guidata dal CT Ferruccio Valcareggi. Si tratta dell’unico successo continentale dell’Italia prima della recente vittoria di due anni fa del gruppo allenato da Roberto Mancini. I tifosi rossoneri quest’oggi piangono quindi la scomparsa di un grande centrocampista che ha scritto pagine importanti nella storia italiana ed europea del club.