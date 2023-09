Milan-Newcaste, i tifosi accolgono Tonali: reazione da brividi!

Il ritorno di Tonali a San Siro è stato da brividi. Questa l’accoglienza di San Siro per l’ex centrocampista rossonero.

A momenti dall’inizio stagionale della Champions League San Siro è pronta ad accogliere Milan e Newcastle per la partita inaugurale della massima competizione europea. Il Milan arriva dalla dure sconfitta del derby, ma bisogna voltare pagina. Chi ha voltato pagina rispetto al rossonero è stato Sandro Tonali.

Tonali, accoglienza da brividi

Nonostante l’addio del centrocampista della Nazionale in estate i tifosi del Milan non hanno dimenticato ciò che Tonali ha fatto a San Siro. Infatti il giocatore è stato accolto alla grande da San Siro al momento dell’ingresso in campo per il riscaldamento.

Quando Tonali è stato visto entrare nello stadio insieme al Newcastle, i tifosi del Milan hanno mostrato tutto il loro calore, accogliendo Tonali con due cori in particolare. Il primo semplicemente cantando a squarciagola il nome del centrocampista ex Milan, poi il più classico dei “Tonali uno di noi”. Tonali ha risposto con un saluto al tripudio rossonero.

A dimostrazione di quanto il centrocampista abbia lasciato tanto a San Siro ed a dimostrazione che il modo in cui una storia d’amore finisce è estremamente importante.