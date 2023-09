Milan-Newcastle, dove guardare la partita in streaming e tv

Tornano le notti magiche di Champions League. La prima partita ad andare in onda sarà Milan-Newcastle ecco dove vederla

Le notti di Champions League stanno per tornare. Finalmente domani 19 settembre alle ore 18:45 il Milan di mister Pioli scenderà in campo a San Siro per la prima sfida di questa competizione che fa sognare milioni di tifosi.

A sfidare il Milan per l’apertura di questa stagione europea sarà il Newcastle, squadra dell’ex rossonero Sandro Tonali. Le due squadre arriveranno, martedì sera, dopo una vittoria per 1 a 0 per il Newcastle contro il Brentford, mentre la squadra di Pioli vorrà dimenticare il risultato del derby di Milano perso per 5 a 1.

Infortunati e Squalificati

Per quanto riguarda la squadra rossonera, nessun giocatore è indisponibile per squalifica, ma il mister Pioli dovrà fare a meno di Bennacer per una lesione al ginocchio e Kalulu per una lesione al muscolo retto femorale della coscia sinistra.

I bianconeri, invece, dovranno fare a meno di Willock per un infortunio al polpaccio, Krafth per infortunio al ginocchio e infine Joelinton sempre per infortunio al ginocchio. Anche la squadra inglese non ha nessun giocatore indisponibile per la squalifica.

Dove vedere la partita Milan-Newcastle?

Mancano poche ore per il tanto atteso match di inizio di Champions League allo stadio San Siro tra il Milan e il Newcastle. Di seguito è riportato dove è possibile vederlo

La sfida dei rossoneri sarà trasmessa su Sky Sport Uno canale 201, Sky Sport 4k canale 213 e Sky sport canale 252, mentre in streaming sarà possibile vederla sia su Sky Go, ma anche su Now Tv e Infinity+

Fabio Caressa e Beppe Bergomi saranno il telecronista e la seconda voce per raccontare la sfida tra Milan e Newcastle su Sky.

Possibili formazioni

Il Milan vuole ripartire subito concentrandosi sulla partita di domani sera, dimenticando la brutta sconfitta contro l’Inter. La squadra di Pioli potrebbe subire alcune modifiche per quanto riguarda la formazione iniziale. Ritorna dal primo minuto Tomori, assente nel match contro l’Inter per il rosso ricevuto contro la Roma e potrebbe partite titolare per la prima volta Chukwueze, in ballottaggio con Pulisic.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: José María Sánchez ESP

Assistenti: Raúl Cabañero ESP, Iñigo Prieto ESP

Quarto uomo: Cesar Soto Grado ESP

VAR: Alejandro Hernández ESP

AVAR: Marco Fritz GER