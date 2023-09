Milan-Newcastle, non ci voleva: è un dramma, sta succedendo in questi minuti

Una brutta tegola per il Milan che perde a partita in corso uno dei top della squadra. Brutta notizia per i tifosi nella partita di andata contro il Newcastle

A meno di 20′ dalla ripresa, il Milan ha cominciato a perdere pezzi. Una partita ferma sullo 0-0 che di certo non basta a Stefano Pioli ed i suoi né per il percorso in Champions League, né per riprendersi dal derby. Ai diavoli rossoneri manca solo l’affondo finale perché la partita è stata dominata, ma un brutto infortunio fa stare col fiato sospeso tutti i supporter del Milan. In particolare, poco dopo il 70′, Loftus-Cheek ha avvertito un dolore muscolare durante la corsa che l’ha costretto ad uscire dal terreno di gioco con 20′ di anticipo rispetto al tempo previsto. Non era affatto messa in conto una sostituzione del centrocampista inglese che è dovuto uscire dal campo a seguito dell’intervento dello staff.

Il mister Stefano Pioli ha preferito non rischiare affatto un ulteriore affaticamento per il suo nuovo acquisto e l’ha messo in panchina dove sono continuate le visite da parte dello staff medico. Al suo posto, ha fatto il suo esordio Yunus Musah che ha avuto un ingresso in campo particolarmente positivo.

Milan-Newcastle, che dramma! Maignan costretto ad uscire

Neppure 10′ dopo l’infortunio di Loftus-Cheek, Stefano Pioli ha dovuto far fronte ad un altro terribile infortunio che ha fatto tremare i tifosi del Milan. Improvvisamente, dalla propria porta, Mike Maignan ha fatto chiaro segno alla panchina di aver bisogno dell’intervento dello staff, in preda ad un dolore lancinante. Subito Marco Sportiello si è alzato dalla panchina per entrare in campo ed il gioco è ripreso pochi minuti dopo aver accertato che per il portiere francese si tratta di un probabile problema al flessore.