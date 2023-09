Milan, Pioli trema: il derby è a serio rischio

La sfida di campionato contro i cugini dell’Inter comincia ad avvicinarsi e i Rossoneri potrebbero fare a meno di uno dei loro top player.

Domani si entrerà ufficialmente nella settimana che da sempre tiene col fiato sospeso tutta la Milano calcistica e non solo, quella del derby. Dopo un inizio di stagione praticamente perfetto sia da parte del Milan che da parte dell’Inter, nonostante arrivi solo alla quarta giornata la super sfida tra le due compagini sembra essere già un vero e proprio scontro Scudetto.

Il calendario ha però riservato una brutta sorpresa, il mach arriva infatti dopo la sosta delle Nazionali e quindi gli allenatori non potranno preparare al meglio la gara, senza poi dimenticare il rischio concreto (in alcuni casi già materializzato) degli infortuni. Gli ultimi giorni hanno infatti fatto tremare più di una volta i tifosi del Diavolo con alcuni giocatori rossoneri che hanno subito degli acciacchi.

L’ultima amichevole della Francia è stata una vera e propria mazzata per il Milan, che ha dovuto far fronte ad un problema alla caviglia di Olivier Giroud (subito tornato a Milanello) e una botta al polpaccio di Theo Hernandez, le cui condizioni fisiche iniziano a far preoccupare tutti, compreso ovviamente Stefano Pioli.

Theo Hernandez preoccupa: saltato l’allenamento con la Francia

Nelle ultime ore era stato reso noto che sia il terzino ex Real Madrid che il portiere rossonero Mike Maignan avevano saltato l’ultimo allenamento con la Nazionale transalpina per precauzione. Se per l’estremo difensore la situazione è già rientrata, con l’ex Lille che ha preso parte alla seduta di oggi, totalmente opposta è invece la situazione relativa al terzino sinistro.

Come infatti riporta RMC Sport il classe ’97 Theo ha saltato anche l’allenamento di oggi e al momento pare molto improbabile la sua presenza per l’amichevole che vedrà la squadra di Deschamps opposta alla Germania, in programma martedì sera. Bisogna quindi attendere ulteriori aggiornamenti per capire se le condizioni di Theo sono davvero preoccupanti o se invece si tratta solamente di cautela.

Senza dubbio l’eventuale assenza del francese per il derby di sabato alle 18.00 sarebbe un durissimo colpo per mister Pioli, che sarebbe costretto a fare a meno di uno dei suoi uomini più importanti in una sfida che si prospetta infuocata e fondamentale per mandare un segnale ai rivali, ma anche all’intero campionato. Ciò che sperano tutti i rossoneri è di poter contare sul francese e sulle sue galoppate sulla fascia sinistra.