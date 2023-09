Milan, quando torna Maignan? Spunta un’ipotesi tremenda per Pioli

Nel match col Newcastle si è fatto male Maignan, in casa Milan si cerca di capire quando tornerà a disposizione: ecco il rischio per Pioli.

La partita di Champions League di martedì sera contro il Newcastle per il Milan è stata una beffa perché lo 0-0 è un risultato che non premia affatto la prestazione dei rossoneri. La squadra di Stefano Pioli, a detta di tutti, avrebbe meritato di partire col piede giusto nel girone di ferro della Champions e strappare i 3 punti. Il club inglese però è riuscito in qualche modo ad arginare tutti gli attacchi dei giocatori milanisti e portare a casa un pareggio a reti bianche a San Siro che fa esultare.

Come se non bastasse, il Milan oltre al pari contro la formazione britannica ha avuto un’altra brutta notizia nella serata di martedì. Si tratta dell’infortunio di Mike Maignan. Il portiere francese, come ormai noto, ha accusato un risentimento ai muscoli flessori della coscia sinistra, evidenziato dagli esami a cui si è sottoposto nella giornata di ieri.

Maignan potrebbe saltare la trasferta di Dortmund: i tifosi sperano nel recupero lampo

Quando al minuto 80 della sfida contro il Newcastle il numero 16 del Milan si è seduto per terra, molti tifosi rossoneri avranno avuto i brutti ricordi della passata stagione quando il portiere della Francia aveva saltato gran parte del campionato per una serie di problemi al polpaccio destro.

Tuttavia questa volta si tratta di qualcosa di molto più leggero per fortuna del club di via Aldo Rossi. La società ha comunicato che ora Maignan sarà valutato di giorno in giorno per analizzare il decorso dell’infortunio. Come riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, ci vorrà un po’ di tempo per smaltire questo risentimento e poi si deciderà come procedere dopo nuovi esami.

Certamente Pioli dovrà fare a meno del suo portiere titolare per la partita di dopodomani a San Siro contro il Verona. Al suo posto è già pronto il vice Marco Sportiello che ha già giocato gli ultimi dieci minuti di recupero in Champions contro il Newcastle. Rimane molto probabile (ma non certa) anche la sua assenza per la trasferta di Cagliari di mercoledì prossimo.

Tutto lascia pensare che Maignan possa rientrare già sabato 30 con la Lazio ma c’è uno scenario decisamente peggiore che i tifosi si augurano non si verifichi. Se l’infortunio richiedesse più tempo del previsto, l’ex Lille potrebbe saltare anche la trasferta di Dortmund valida per il secondo turno di Champions. Ad oggi però è ancora tutto in divenire e i tifosi del Milan dovranno attendere qualche altro giorno per ricevere aggiornamento dallo staff medico rossonero.