Milan, scelte obbligate per Pioli contro l’Inter: forfait confermato

Si avvicina sempre di più il derby tra Inter e Milan. Stefano Pioli sembra obbligato alla scelta forzata dei suoi in vista del match

Manca davvero poco al primo derby dell’anno tra Inter e Milan che verrà disputato sabato pomeriggio alle 18. All’antivigilia ci sono buone e cattive notizie per i rossoneri.

Stefano Pioli infatti ritrova Olivier Giroud che sembrerebbe aver totalmente recuperato dopo il fastidio alla caviglia rimediato durante la sosta delle Nazionali.

La brutta notizia è che il tecnico parmense non potrà schierare il suo classico undici titolare, scelto nelle prime tre giornate di Serie A.

Inter-Milan: Kalulu out, Pioli sceglie Kjaer per il derby

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’attaccante francese sarà a totale disposizione della squadra per il derby contro i nerazzurri. Discorso diverso per quanto riguarda la scelta sulla difesa.

Tomori infatti non potrà prender parte al match a causa della squalifica rimediata contro la Roma. Non potrà esserci neppure Kalulu, anch’esso out a causa però di un infortunio subito con la Nazionale francese. Dunque ad affiancare Thiaw, sarà il danese Simon Kjaer, che aiutare il proprio reparto con la sua esperienza.