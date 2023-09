Milan, Tomori squalificato per il derby: Pioli ha già in mente il sostituto

Il tecnico rossonero Stefano Pioli non ha dubbi su come ovviare alla pesante assenza di Fikayo Tomori nel derby, causa squalifica.

Giunti alla sosta per le nazionali, il Milan è riuscito ad ottenere il massimo da queste prime giornate di Serie A: tre vittorie su tre partite disputate, ai danni di Bologna, Torino e Roma, e primo posto in classifica a punteggio pieno, attualmente in solitaria (in attesa dell’esito di Inter-Fiorentina).

Anche in quest’ultima occasione, nel big match contro i giallorossi, gli uomini di Stefano Pioli hanno convinto la propria tifoseria sotto quasi tutti i punti di vista. L’unica “macchia” della gara dell’Olimpico è stata ovviamente l’espulsione rimediata da Fikayo Tomori intorno al 61° minuto di gioco, per doppia ammonizione.

Verso Inter-Milan, Tomori assente per squalifica: la scelta di Pioli

La squalifica dell’ex Chelsea arriva con un tempismo non particolarmente buono per i rossoneri, che nel prossimo turno di campionato affronteranno l’Inter nel primo derby stagionale. Il difensore centrale inglese sarà dunque costretto a saltare l’impegno.

Al suo posto, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli sembra intenzionato a schierare Pierre Kalulu, al momento in vantaggio nelle gerarchie rispetto a Simon Kjaer.

A conferma di ciò, è stato proprio il francese a subentrare dalla panchina contro la Roma per prendere il posto di Tomori, piuttosto che il danese. Al suo fianco, a meno di eventuali sorprese, ci sarà ancora una volta Malick Thiaw, ormai titolare inamovibile.