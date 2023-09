Dove vedere Milan Verona in streaming e tv? Tutti i dettagli sulla gara di campionato.

La stagione 2023-2024 è ufficialmente entrata nel vivo. Dopo le prime 4 giornate di campionato, divise da una pausa Nazionale dopo le prime due, è iniziata la Uefa Champions League. La prestigiosa competizione europea è ovviamente seguita dalle altre due, ovvero Europa League e Conference League.

Non sono giorni facili per il Milan, che dopo la sonora sconfitta nel derby con l’Inter non ha ottenuto il risultato che voleva in Champions. Infatti, allo Stadio San Siro è finita 0-0 tra i rossoneri e il club inglese, che ha visto Sandro Tonali riabbracciare la splendida cornice del prestigioso impianto.

Il 5-1 causato dai ragazzi di mister Simone Inzaghi, ha innalzato le critiche verso Stefano Pioli. Il tecnico emiliano ha fatto storcere il naso a diversi tifosi a causa delle dichiarazioni post partita e gli è stata criticata anche la preparazione della gara sbagliata, visto che il Milan è solito perdere diversi scontri diretti con l’eterna rivale.

Nonostante le molteplici occasioni avute, il club inglese ha portato a casa un punto prezioso, che non soddisfa Giroud e compagni. Le prossime sfide saranno importanti per capire quante possibilità ci sono di passare il girone più difficile e combattuto della competizione. Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund e non intendono regalare nulla, mentre il Newcastle ha diverse risorse per far bene.

L’ambiente rossonero è però già proiettato alla gara di sabato contro il Verona. Alle ore 15:00 si giocherà e i rossoneri avranno la possibilità di raggiungere l’Inter in vetta, in attesa della gara con l’Empoli. Il direttore di gara sarà Matteo Marchetti, mentre al VAR ci saranno Valerio Marini e Lorenzo Maggioni.

Dove vedere Milan Verona: tutti i dettagli

L’ultimo match tra i due club si è disputato in occasione dell’ultima giornata nello scorso campionato. L’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic e le lacrime di Sandro Tonali, una serata che i tifosi non dimenticheranno. Inoltre, quel match permise al Milan di qualificarsi in Champions League ed escludere la Juventus dalle prime 4.

Milan-Verona sarà visibile in esclusiva su DAZN. Sarà possibile accedere al sito registrando le credenziali richieste, oppure scaricando l’app. Se si vuole vedere la gara in Tv tramite satellite o digitale terrestre, si deve avere l’abbonamento maggiorato di euro 7,50 al mese. Il Milan non avrà Maignan, il Verona Doig. Si prospetta una gara che può regalare non poche sorprese visto l’ìinizio di questa Serie A.