Milan-Verona, Pioli si affida ancora a Giroud? Le probabili formazioni

Nella scelta degli undici che affronteranno il Verona, Pioli dovrà risolvere il ballottaggio per il posto da centravanti tra Giroud e Okafor.

Non solo cambi obbligati tra le fila del Milan che affronterà l’Hellas Verona oggi pomeriggio alle 15. Oltre ad avallare il forzato debutto in rossonero in campionato di Sportiello, Pioli si prepara a rivoluzionare totalmente lo schieramento dei suoi. In primis, cambierà il modulo: non più 4-3-3, bensì un inedito 3-4-3 con Florenzi e Musah nelle vesti di esterni di centrocampo, a supporto delle due ali Leao e Pulisic.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’unico dubbio per l’allenatore rossonero riguarderebbe il posto da centravanti, conteso da Okafor e Giroud: lo svizzero scalpita, ma il francese appare ancora una volta avvantaggiato per giocare dal primo minuto.

Verso Milan-Verona, Baroni ritrova Lazovic dal 1°: le probabili formazioni

Passando invece allo schieramento degli scaligieri, reduci da un buon avvio di campionato, Baroni sarà costretto a fare a meno di Doig, assente per una distorsione alla caviglia rimediata nell’ultima giornata. Il tecnico dei gialloblù potrà però consolarsi schierando al suo posto l’appena recuperato Lazovic, il grande assente di queste prime giornate, che era stato particolarmente decisivo nella scorsa stagione con 4 reti e 6 assist.

A seguire, le probabili formazioni riportate dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

MILAN (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

H. VERONA (3-4-2-1): Montipò: Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Folorunsho, Ngonge; Djuric. All. Baroni