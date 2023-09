Musah avvisa Pioli: “Posso essere anche un numero 10”

Direttamente dal ritiro della Nazionale, il nuovo acquisto del Milan Musah, ha detto la sua sul ruolo che può ricoprire in campo.

Il calciatore statunitense, al momento. è sceso in campo in una sola occasione da subentrato, collezionando quindi pochissimi minuti. Complice di questa situazione l’alto rendimento dei tre centrocampisti scelti fino ad ora da Stefano Pioli: Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders.

Con l’inizio della Champions League e l’apertura al turnover anche Musah vedrà più spesso il campo. Il classe 2002 nel frattempo ha mandato un piccolo messaggio al tecnico parmense.

Il calciatore, dal ritiro della Nazionale degli Stati Uniti, è intervenuto ai microfoni di CBS Sports.

Queste le sue parole:

Ho giocato come 6 e anche come 8, però devo crescere in tutti questi campi. Sento anche che potrei giocare come un numero 10