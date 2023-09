Musah: “Rabbia per la mancata vittoria”, poi l’aneddoto sul trasferimento

Il centrocampista del Milan, Yunus Musah, al termine della gara di Champions League con il Newcastle ha commentato il suo inizio col Diavolo.

Il Milan non va oltre lo 0-0 nell’esordio in Champions League contro il Newcastle. I rossoneri a San Siro hanno spesso messo sotto il club inglese creando molte palle gol ma senza riuscire a concretizzare. Si tratta quindi di un risultato che sta molto stretto ai rossoneri. A commentare questo match che è valso il suo esordio assoluto nella massima competizione continentale, è stato Yunus Musah.

Al termine della sfida tra il Milan e il Newcastle, il centrocampista statunitense Musah ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il mediano rossonero ex Valencia pensa che la sua squadra avrebbe meritato di vincere, questo il suo commento in merito:

“C’è tanta rabbia perché non abbiamo trovato il gol oggi, in casa volevamo vincere. Voglio crescere ed imparare di più perché questa squadra è molto brava e io devo lavorare sodo per avere il mio posto”.

Sulla prossima col Verona: “Io sono sempre pronto per giocare, se il mister mi dà l’opportunità sono molto contento. Mi sto trovando molto bene dal primo momento in cui sono arrivato, i ragazzi mi hanno accolto molto bene”.

Sul suo trasferimento in Italia: “È bellissimo tornare in Italia e il trasferimento per me è stato facile perché parlo già la lingua”.